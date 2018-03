Vlaamse regering heeft overschot van 100 miljoen euro en geeft er onmiddellijk 9 aan basisonderwijs TK KVE & FT

30 maart 2018

20u41

Bron: Belga 20 De begrotingscontrole van de Vlaamse regering klokt af met een overschot van 100 miljoen euro. In totaal heeft de Vlaamse regering zelfs voor 207 miljoen euro bijkomende beleidsruimte. Goed nieuws dus voor het onderwijs, dat meteen 9 miljoen euro krijgt.

Van de 100 miljoen euro overschot investeert de Vlaamse regering voornamelijk in het basisonderwijs, de verdere vergroening van de bussen van De Lijn en wil het maatregelen nemen tegen energiearmoede. Daarnaast is er ook een buffer voorzien om eventuele 'schokken' op te vangen. "De Vlaamse begroting is perfect op koers", zeiden minister-president Geert Bourgeois en minister van Begroting Bart Tommelein gisteravond in koor.

Vooral het basisonderwijs mag zich dus in de handen wrijven. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) kondigde meteen aan extra middelen vrij te maken om de noden van leerkrachten op te vangen. Ze krijgen zo 9 miljoen euro extra werkingsmiddelen. Directeurs hadden deze week nog aangekondigd dat ze zouden staken als er niks gedaan wordt aan de hoge werkdruk. Crevits belooft nu dat directeurs van basisscholen met meer dan 100 leerlingen geen les meer zullen moeten geven. Nu lag dat aantal op 180 leerlingen. Bij kleinere scholen worden de lesuren van directeurs met vier uur verminderd. Ook de verloning van directeurs in het basisonderwijs wordt gelijkgeschakeld.

Naast de extra investeringen in het basisonderwijs gaat er ook 20 miljoen euro naar de versnelde vergroening van het wagenpark van De Lijn. "De Lijn zal daarmee een 50-tal extra hybride of elektrische bussen kunnen bestellen. Het was de ambitie om in 2019 enkel nog bussen met alternatieve aandrijving te kopen. Die ambitie kunnen we nu vervroegen", legt minister van Mobiliteit Ben Weyts uit. Een derde luik extra investeringen zal gaan naar projecten rond energiearmoede.

Dat de regering geld op overschot heeft, heeft onder meer te maken met de aantrekkende economische groei. Bij de begrotingsopmaak werd nog uitgegaan van 1,7 procent groei. Dat kan nu bijgesteld worden naar 1,8 procent waardoor de federale dotaties stijgen met 189 miljoen euro.

Kanttekening

Een kleine, maar geen nieuwe, kanttekening bij de begrotingscijfers van de Vlaamse regering: de regering-Bourgeois besliste eerder wel al om een reeks zaken niet op te nemen in de begrotingsdoelstelling. In totaal gaat het om een bedrag van 1,2 miljard euro, een bedrag dat vooral toe te schrijven is aan de eenmalige afrekening van de financieringswet en aan de Oosterweeluitgaven, ziekenhuisinvesteringen en de overname van de schulden van de gemeenten die fuseren.