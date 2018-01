Vlaamse regering heeft nog geen standpunt over Energiepact: "Visietekst nog niet besproken" Redactie

15u49

Bron: Belga 1 BELGA Vlaams minister-president Geert Bourgeois. De Vlaamse regering heeft nog geen standpunt klaar over de visienota over een Energiepact, bijna een maand nadat de vier energieministers daarover een akkoord bereikten. Dat heeft minister-president Geert Bourgeois (N-VA) bevestigd in Commissie in het Vlaams parlement. Een concrete timing is er niet. Volgens sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke is het "erg duidelijk dat de regering niet van plan is nog een interfederaal energiepact te sluiten".

De vier ministers van Energie in ons land bereikten op 11 december een akkoord over een visienota voor een interfederaal Energiepact, mét daarin de bij wet vastgelegde kernuitstap tegen 2025. De tekst vertrok daarop naar de verschillende regeringen, maar federaal en Vlaams liep het spaak: grootste coalitiepartner N-VA trekt aan de rem en wil duidelijke garanties op bevoorradingszekerheid. Premier Charles Michel tilt de discussie over het Kerstreces en vraagt de ministers om extra rekenwerk.



Maar de discussie gaat intussen niet liggen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) laat nog optekenen dat er geen extra cijferwerk nodig is en dat de visienota wat hem betreft "zeer binnenkort" kan worden goedgekeurd, N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt eind december dat de discussie over de kernuitstap beter in de volgende regeringsonderhandelingen kan worden beslecht, waarop Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten dan weer laat weten dat het Energiepact er dit jaar nog komt.

'Ik denk dat de knoop al is doorgehakt door N-VA: het is erg duidelijk dat de Vlaamse regering niet van plan is nog een interfederaal Energiepact af te spreken' Joris Vandenbroucke (sp.a)

Nog niks besproken

Binnen de Vlaamse regering is de tekst intussen "nog niet besproken", bevestigt minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in Commissie op vragen van sp.a-parlementslid Joris Vandenbroucke en zijn Vlaams Belang-collega Stefaan Sintobin.

"Als we iets tekenen moet het onderbouwd en doordacht zijn, en moeten we weten wat consequenties zijn van engagementen die we nu nemen. Daarom werken de energieministers nu aan meer cijfers ter onderbouwing van de visienota, daarna pas wordt dat besproken binnen diverse regeringen, en dan werken aan een pact", is de minister-president duidelijk.

Een concrete timing schoof Bourgeois niet naar voren. Hij herhaalt wel dat ook andere stakeholders, zoals bedrijven en lokale overheden, betrokken partij moeten zijn. "We moeten stappen zetten naar een pact dat een écht pact is met engagementen. We hebben beslist om de lasten de delen, dan lijkt mij het evidente dat je afspreekt wie welke lasten moet dragen en dat je de engagementen meteen ook definieert in het pact en niet later nog moet afspreken."

"Kernuitstap wordt losgelaten"

Volgens de oppositie draait de regering om de hete brij heen. "Minister Tommelein zegt dat er geen extra cijfermateriaal nodig is en dat de regering heel binnenkort een beslissing kan nemen. Ik denk dat de knoop al is doorgehakt door N-VA: het is erg duidelijk dat de Vlaamse regering niet van plan is nog een interfederaal Energiepact af te spreken", zei Vandenbroucke. Sintobin sloot zich daarbij aan. "Als ik zie dat er eerst nog nieuw cijfermateriaal moet komen, dat het daarna nog naar de verschillende stakeholders moet én dan nog binnen de regering moet worden besproken, dan zie ik inderdaad dat er geen pact meer zal komen. U weet ook dat we in een verkiezingsjaar zitten."

Ook Groen-fractieleider Björn Rzoska ziet het niet meteen goed komen met het Energiepact. "Uitstel is in deze sowieso beslissen dat je een kernuitstap in 2025 zeker loslaat. Ik vind het doodjammer dat er een soort schimmenspel wordt gespeeld in een materie waar we dringend knopen moeten doorhakken en duidelijk moeten zijn voor mensen, bedrijven en investeerders in dit land."

"Het pact moet er komen, die afspraak is er", suste Matthias Diependaele (N-VA). "Maar er is natuurlijk pas een akkoord als alle regeringen en stakeholders hun fiat geven." De N-VA-fractievoorzitter benadrukte dat de regering intussen verder werkt om de klimaatdoelstellingen te bereiken. "Daar gebeuren nog altijd heel veel inspanningen. We zitten als een konijn in een lichtbak te kijken op die kernenergie en zien de rest van het bos niet, maar we moeten het grote plaatje in het oog blijven houden."