Vlaamse regering heeft akkoord over begroting 2019 kv

21 september 2018

22u36

Bron: Belga 0 De Vlaamse regering heeft vandaag rond 22 uur een akkoord bereikt over de begroting 2019. Die begroting is opnieuw in evenwicht. Dat meldt Vlaams minister-president Geert Bourgeois. De details over het begrotingsakkoord worden maandag bekendgemaakt samen met de Septemberverklaring van de regering.

Minister-president Bourgeois reageert tevreden. Volgens hem heeft zijn regering "woord gehouden". "We gaan het laatste jaar van deze regeerperiode in met een ambitieuze Vlaamse begroting met forse budgetverhogingen en nieuwe investeringen. Zo blijven we werken aan een welvarend, innovatief en sociaal Vlaanderen", aldus Bourgeois.

Lees ook: Pensioenbom van 10 miljard op ontploffen