Vlaamse regering heeft 80 procent van personeelsbesparing gerealiseerd

23 maart 2018

Bron: Belga 0 Eind vorig jaar telde de Vlaamse overheid 1.552 personeelsleden minder dan bij het begin van de regeerperiode in 2014. Daarmee heeft de regering-Bourgeois 80 procent van de totale besparingsdoelstelling van 1.950 personeelsleden tegen eind 2019 gerealiseerd.

Tegen eind 2019 moeten er dus nog 398 personeelsleden bespaard worden. Dat blijkt uit een nota van minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA). De Vlaamse regering maakte van bij de start duidelijk dat ze wilde besparen op de eigen werking. Zo zou het aantal ambtenaren tegen 2019 met 1.950 moeten verminderen. Die besparingsdoelstelling werd opgelegd aan een deel van de Vlaamse overheid. In totaal ging het in 2014 om 17.425 personeelsleden.

Nu blijkt dat de teller eind vorig jaar op 15.891 personeelsleden stond. "Twee jaar voor de einddatum zijn er in totaal reeds 1.552 personeelsleden bespaard of 80 procent van het totaal te besparen aantal (1.950)", zo staat te lezen in de nota.

