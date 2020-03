Vlaamse regering gaat eigen taks op laadpalen schrappen ttr

04 maart 2020

09u16

Bron: Het Nieuwsblad 0 Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) schrapt de taks op het 'privaat gebruik van het openbaar domein' bij laadpalen. Dat zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) vandaag in Het Nieuwsblad. Die belasting blijkt immers een hinderpaal voor de plaatsing van laadpalen langs de gewestwegen. Ze bedraagt 110 euro bij installatie en jaarlijks 25 euro.

In Vlaanderen moeten dit jaar minstens 5.000 publiek toegankelijke laadpunten operationeel zijn. Volgens Bothuyne is het twijfelachtig of we dat streefdoel halen. "De kans is reëel dat we stranden op 4.342", aldus de CD&V'er. De Vlaamse regering voorziet tegen 2025 de uitrol van minimaal 30.000 publieke laadpunten en een veelvoud daarvan aan semipublieke en private laadpunten. Vlaanderen telde eind 2018 nog 3.047 publieke laadpunten.

Al worden de laadpunten die er momenteel staan wel degelijk gebruikt, het aantal oplaadbeurten ligt soms behoorlijk laag: “Onze laadpunten worden in Vlaanderen gemiddeld 0,6 keer per dag gebruikt. Vooral in kleine gemeenten waar veel burgers een eigen oprit of garage hebben, ligt het gebruik met luttele oplaadbeurten per maand soms extreem laag”, legde de Nederlandse operator Allego - die instaat voor de laadpunten - eerder dit jaar uit.

Slechts 2 procent van de verkochte auto’s in Vlaanderen was vorig jaar volledig elektrisch.