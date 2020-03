Vlaamse regering “erg bezorgd” over klimaatwet Europese Commissie LH

05 maart 2020

14u39

Bron: Belga 0 Vlaanderen is erg bezorgd over de klimaatwet die de Europese Commissie woensdag heeft voorgesteld. Dat zegt minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA). “Als (Eurocommissaris, red.) Frans Timmermans de Vlaamse klimaatdoelstellingen van 2030 wil veranderen, dan moet hij zich in Vlaanderen verkiesbaar stellen."

De klimaatwet moet de ambitie om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken juridisch verankeren. De Commissie wil de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen aanscherpen (van 40 procent naar 50 tot 55 procent) en wil vervolgens zelf het traject kunnen uitstippelen om tussen 2030 en 2050 gradueel bij een nuluitstoot uit te komen.

"Vlaanderen is hier erg bezorgd over", zegt minister Demir. Ze vreest dat de Commissie de Vlaamse klimaatdoelstellingen van 2030 eenzijdig wil aanpassen, "zonder rekening te houden met de factuur voor onze gezinnen". Daar past Demir voor. "Als Frans Timmermans de Vlaamse klimaatdoelstellingen van 2030 wil veranderen, dan moet hij zich in Vlaanderen verkiesbaar stellen. Nu is hij het niet die het aan de bevolking moet gaan uitleggen.”

Demir stelt ook vast dat het Europees Parlement en de Raad "buitenspel" worden gezet. "Dat is toch echt niet de manier waarop je een gedragen klimaatbeleid wil voeren?”