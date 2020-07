Vlaamse regering dwarsboomt coronaverlof federale regering: “Jonge ouders dupe van onduidelijkheid” IB ADN

06 juli 2020

07u19

Bron: Belga 52 De federale regering voerde vorige maand het coronaverlof in: een aantrekkelijkere vorm van ouderschapsverlof, die ouders tijdens en na de lockdown moet toelaten om (tele)werk en kinderopvang beter te combineren. De uitkering lag 25 procent hoger dan bij gewoon ouderschapsverlof, maar Vlaamse ouders houden uiteindelijk minder over. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

De federale bonus wordt tenietgedaan omdat de zogenaamde aanmoedigingspremie die je normaal krijgt bij ouderschapsverlof door de Vlaamse overheid geschrapt werd. Mensen dreigden netto meer over te houden met het coronaverlof dan door te werken, redeneerde de Vlaamse overheid.

Crevits: “Werken moet meer lonen dan niet werken”

Ligt de uitkering voor halftijds coronaverlof voor iemand jonger dan 50 op 594,48 euro, dan is dat voor gewoon ouderschapsverlof 597,76 euro. En wie als ‘held van de crisis’ in de social profitsector werkt, kan in totaal zelfs tot 1.000 euro mislopen, berekenden de kranten.



Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) verdedigt het schrappen van de aanmoedigingspremie. “Met de premie stimuleren we mensen om voor 20 procent of halftijds ouderschapsverlof te nemen. Ook voor wie werkt in de Vlaamse zorg- en socioculturele sector in Brussel. De federale regering heeft tijdens de coronacrisis het corona-ouderschapsverlof mogelijk gemaakt. Dat is extra verlof bovenop de bestaande mogelijkheden voor ouderschapsverlof.”

“Gezinnen hebben de vrijheid te kiezen voor het gewoon ouderschapsverlof of voor het corona-ouderschapsverlof”, vervolgt ze. “Als je kiest voor het gewone ouderschapsverlof, dan gaat dat van het aantal maanden af dat je kan nemen. Het extra corona ouderschapsverlof gaat niet van dat totaal aantal maanden.”

Dat betekent dat als we daarbovenop ook de Vlaamse aanmoedigingspremie zouden geven, iemand meer zou kunnen verdienen dan wie fulltime werkt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V)

Crevits wijst erop dat de federale premie om corona-ouderschapsverlof te nemen 25 procent hoger is dan de federale premie bij het gewone ouderschapsverlof.

“Dat betekent dat als we daarbovenop ook de Vlaamse aanmoedigingspremie zouden geven, iemand meer zou kunnen verdienen dan wie fulltime werkt. Een alleenstaande in de social profit met een gemiddeld nettoloon zou 235 euro minder verdienen als hij/zij voltijds werkt ten opzichte van een alleenstaande die halftijds ouderschapsverlof neemt en de premies ontvangt. Dat kan niet de bedoeling zijn. Werken moet meer lonen dan niet werken”, besluit ze.

Gennez hekelt onduidelijkheid

Vlaams parlementslid Caroline Gennez (sp.a) hekelt de onduidelijkheid van de Vlaamse regering over het corona-ouderschapsverlof.

Dat de aanmoedigingspremie voor het coronaverlof wordt geschrapt, is begrijpelijk, maar de Vlaamse overheid moet garanderen dat elke ouder automatisch de hoogste premie krijgt Vlaams parlementslid Caroline Gennez (sp.a)

“Jonge ouders zijn opnieuw de dupe van zeer onduidelijke communicatie. Wat federaal wordt aangekondigd, wordt Vlaams in stilte teniet gedaan. Dat de aanmoedigingspremie voor het coronaverlof wordt geschrapt, is begrijpelijk, maar de Vlaamse overheid moet garanderen dat elke ouder automatisch de hoogste premie krijgt. Ofwel de reguliere premie met aankondigingspremie, ofwel de coronapremie”, meent Gennez.

De sp.a-politica wijst erop dat ze minister van Werk Hilde Crevits deze oplossing voorgesteld had. De minister repliceerde dat ze dat zou onderzoeken. “Ik ga ervan uit dat dit snel zal worden rechtgezet”, besluit Gennez.

In totaal 26.288 Vlaamse ouders stapten al in het systeem van corona-ouderschapsverlof.