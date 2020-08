Vlaamse regering dient bezwaar in tegen windmolenpark nabij Vlaamse grens AW

24 augustus 2020

20u07

Bron: Belga 0 De Vlaamse regering dient officieel bezwaar in tegen de komst van vijf windturbines in Dalhem, in de provincie Luik. De bevoegde ministers Matthias Diependaele en Zuhal Demir (beide N-VA) wijzen erop dat de windmolens die Electrabel wilde plaatsen, op slechts luttele meters van de Vlaamse grens zouden komen, maar dat zij daarvan niet op de hoogte werden gebracht door de Waalse regering, terwijl dat eigenlijk verplicht is.

Electrabel heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om vijf windturbines te plaatsen in Dalhem. Het project ligt ten oosten van Bern en ten noorden van Warsage, langs de spoorlijn en de gemeentegrens met Voeren. "Wij wisten nergens van", reageren ministers Diependaele en Demir, die formeel bezwaar tegen het project hebben ingediend.

Ze wijzen op een samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Wallonië. "De Waalse Regering heeft hier haar voeten geveegd aan het akkoord", aldus Diependaele. "Normaal hadden wij formeel in kennis moeten gesteld zijn van het project. De windmolens komen op luttele meters van Voeren (Vlaanderen). Dat is dus niet gebeurd. Ik ben zwaar ontgoocheld in mijn collega-ministers van de Waalse Regering."

Minister Diependaele legt verder uit dat het volgens het Waalse Milieuboek verplicht is de effecten van een project op erfgoed te onderzoeken. Hij wijst erop dat er in de onmiddellijke omgeving van het project een aantal belangrijke Vlaamse erfgoedwaarden liggen. "Het milieueffectenrapport geeft onomwonden toe dat het windmolenproject een aanzienlijk effect zal hebben op deze erfgoedwaarden. Het project heeft een onaanvaardbare impact op de Vlaamse beschermingsbesluiten", vindt hij.

Nefast voor de biodiversiteit

Tot slot ziet zijn collega Demir een probleem op vlak van de Vlaamse biodiversiteit. Het park zou "nefast" zijn op dat vlak. "Electrabel geeft zelf toe dat de turbines een grote impact zullen hebben op (gevoelige) diersoorten, zoals de gewone en de ruige dwergvleermuis, de laatvlieger, de rosse vleermuis, de kleine dwergvleermuis en de bosvleermuis", aldus Demir, die bovendien wijst op andere problemen. "Op vlak van slagschaduw nemen we in bepaalde woningen in het Vlaamse Gewest overschrijdingen waar van de Vlaamse grenswaarde (8 uur/jaar). In een maximalistische situatie worden de grenswaarden bij veel ontvangers in Vlaanderen en Wallonië overschreden."



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.