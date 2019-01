Vlaamse regering buigt zich over extra klimaatmaatregelen naar aanleiding van jongerenprotest kg

30 januari 2019

16u06

Bron: Belga 0 De Vlaamse regering gaat bekijken welke extra klimaat- en energiemaatregelen ze kan nemen. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois vandaag gezegd bij de start van een actualiteitsdebat over het klimaatbeleid in het Vlaams Parlement. “We staan open voor dialoog”, is de boodschap.

Afgelopen weekend namen 70.000 mensen deel aan de klimaatmars in Brussel en de afgelopen weken groeide het protest van de spijbelende klimaatjongeren of 'bosbrossers' aan. Het Vlaams Parlement buigt zich vandaag over het klimaatbeleid in Vlaanderen.



Voor aanvang van dat debat legde minister-president Geert Bourgeois een verklaring af namens de Vlaamse regering. "Jullie zorg is onze zorg", zo klonk de boodschap aan de actievoerders. Volgens Bourgeois moet en zal de Vlaamse regering meestrijden tegen de klimaatverandering. "De omslag moet en zal gemaakt worden en wel zo snel mogelijk, maar wel met oog voor onze welvaart en onze jobs en met oog voor de economische en sociale gevolgen", aldus Bourgeois.

“Stap verder”

Bourgeois gaf vervolgens een lange opsomming van wat zijn regering al allemaal doet op het vlak van klimaat- en energiebeleid. En ook het Vlaams energie- en klimaatplan dat vorig jaar is goedgekeurd zit volgens Bourgeois boordevol ambitie.



Maar volgens Bourgeois wil zijn regering bekijken of ze nog "een stap verder" kan gaan. Elke minister zal op zijn of haar terrein bekijken welke extra maatregelen nog kunnen genomen worden.

Dialoog

De Vlaamse regering wil ook in dialoog blijven gaan met de protesterende jongeren. "De bevoegde ministers zijn dit momenteel aan het voorbereiden", klinkt het. “We staan open voor dialoog en zullen alle voorstellen voor grotere inspanningen ernstig bekijken en zullen indien mogelijk sneller en verder gaan uit zorg en liefde voor onze planeet".

Bekijk ook: