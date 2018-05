Vlaamse regering betaalde al 10 miljoen aan subsidies voor vergroening vrachtwagens lva

06 mei 2018

05u20

Bron: Belga 0 De Vlaamse regering heeft al tien miljoen euro subsidies uitgekeerd voor de vergroening van vrachtwagens. Dat blijkt zondag uit een mededeling van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Die wil nu ook kleinere transportbedrijven over de streep trekken.

Medio 2017 lanceerde de Vlaamse regering subsidies voor transportbedrijven die extra investeren in groene en moderne vrachtwagens. De regering besliste daar jaarlijks 36 miljoen euro voor vrij te maken. Sindsdien hebben een duizendtal bedrijven een aanvraag gedaan en betaalde de regering al 10 miljoen aan subsidies uit.

"Er valt dus nog heel wat te verdelen", zegt Weyts. Die wil inzetten op kleinere transportbedrijven. "We hebben een grote cultuur van kleine transportbedrijven, ook zij komen in aanmerking voor dit subsidiesysteem", zegt de minister zondag in een persbericht.

Milieu en leefomgeving

Hij herinnert er aan dat het onder meer gaat om maatregelen die de impact op het milieu verkleinen, zoals roetfilters of investeringen die het brandstofverbruik doen dalen. Maar ook om ingrepen die de impact op de leefomgeving verminderen. Vrachtwagens die komen leveren, kunnen zorgen voor veel (geluids)hinder, zegt de minister. "Er komt nu ondersteuning voor transporteurs die investeren in geluidsarme banden, vloeren, laadkleppen en ga zo maar door. Zo worden in de toekomst ook stille leveringen mogelijk in de vroege of late uurtjes van de dag (buiten de spits)."

Transporteurs kunnen voor al dit soort ingrepen rekenen op een financiële steun die oploopt tot 80 procent van het totale investeringsbedrag. Omwille van Europese regelgeving mag het bedrag per onderneming wel maar maximum 100.000 euro bedragen over drie jaar.