Vlaamse regering bereikt akkoord over klimaatplan, snelheid op Brusselse ring gaat naar beneden

09 december 2019

09u28

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 80 De Vlaamse regering heeft vanmorgen een akkoord bereikt over het klimaatplan. Nadat vrijdag de ministerraad zonder akkoord uit elkaar ging, omdat er nog “berekeningen nodig waren”, is er afgelopen weekend verder gewerkt. Vlaanderen gaat nu voor een CO2-reductie van 32,6 procent tegen 2030. Minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) kan daardoor naar de klimaattop in Madrid vertrekken.

"Ambitieus. Haalbaar. Betaalbaar. Die kernwoorden lopen als rode draad door het Vlaams Energie- en Klimaatplan" voor de periode 2021-2030, tweette Demir vanochtend. "Onze doelstellingen worden niet uitgedrukt in wat het de Vlaming moet kosten, maar wel in wat het ons en de planeet oplevert. Vlaanderen zal zijn deel doen", aldus Demir.



Met de 32,6 procent reductie wordt de doelstelling om 35 procent minder CO2 uit te stoten tegen 2030, iets naar beneden bijgesteld. De regering hoopt de kloof de komende tien jaar te dichten, onder meer met allerhande innovaties zoals zelfrijdende elektrische auto’s of geothermische vernieuwingen.

Nog maximaal 100 km/u op Brusselse ring

Op het uitgewerkte plan van 350 maatregelen is het nog heel even wachten, maar verschillende vakministers lichtten vanochtend wel al enkele concrete initiatieven toe. Een van de opvallendste maatregelen in het plan is dat de maximumsnelheid op de ring rond Brussel, die grotendeels op Vlaams grondgebied ligt, naar beneden zal gaan tot maximaal 100 km/u.



Op de ringweg rond de hoofdstad mag je nu nog overal 120 km/u rijden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Antwerpse ring waar al een maximumsnelheid van 100 km/u geldt. Ook zijn er op dit moment nog geen elektronische snelheidsborden boven de rijstroken waarmee de snelheid in het geval van file of een ongeval verlaagd kan worden.



De snelheidsverlaging moet zorgen voor “minder fijn stof, minder lawaai en meer verkeersveiligheid”, klinkt het bij de Vlaamse regering. Ter vergelijking: de gemiddelde snelheid van alle voertuigen op de Brusselse ring bedroeg om 10.45 uur deze voormiddag ongeveer 80 km/u. In de spits is dat sowieso nog veel lager.

Energieleningen

De landbouw moet tegen 2030 een kwart minder CO2 uitstoten. Verplichte energierenovaties voor residentiële woningen komen er niet, maar de regering wil huiseigenaars daar wel toe verleiden: wie vijf jaar na aankoop van een woning energetisch renoveert, zal tot 30.000 euro kunnen lenen aan 0 procent-tarief. Daken van woningen moeten versneld asbestveilig gemaakt worden met een extra asbestpremie bovenop de renovatiepremies van de netbeheerders.

Ook moet het openbaar vervoer versterkt worden en zet de regering in op meer laadpalen voor elektrische wagens.

De regering laat de doelstelling van 35 procent CO2-reductie slechts tijdelijk los, verzekert minister-president Jan Jambon. Ook via bijkomende federale en Europese maatregelen en winsten uit de circulaire economie moet de kloof tegen 2030 gedicht zijn.

Een eerste poging om het Energie- en Klimaatplan af te kloppen mislukte afgelopen vrijdag, omdat er nog bijkomende berekeningen nodig bleken om de precieze impact van bepaalde maatregelen te kennen. Demir zei toen dat de Vlaamse regering blijft vasthouden aan de vooropgestelde doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen. Ze maakte ook duidelijk dat ze zonder goedgekeurd klimaatplan niet naar de VN-Klimaatconferentie in Madrid (COP25) gaat.

