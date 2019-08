Vlaamse provincies ongerust over afschaffing en vragen dringend onderhoud met formateur Jan Jambon TT

13 augustus 2019

17u54

De Vereniging van de Vlaamse Provincies wil op korte termijn ontvangen worden door de formateur van de nieuwe Vlaamse regering, N-VA'er Jan Jambon. Dat melden VVP-voorzitter Ann Schevenels (Open Vld) en directeur Raymond Van Loock. Eerder op de dag had Luk Lemmens (N-VA), ondervoorzitter van de VVP, een eerder afwachtende houding aangenomen tot er meer duidelijkheid is over de passage in de startnota van Bart De Wever (N-VA). Daarin staat dat de Vlaamse provincies vanaf 2024 afgeschaft moeten kunnen worden. Ook CD&V is daar niet voor te vinden.

Tijdens het gesprek met Jambon wil de VVP haar memorandum voor de voorbije Vlaamse verkiezingen toelichten, meer bepaald de bestuurscultuur van 'interbestuurlijke samenwerking' zoals die al ingeburgerd is in Nederland en Denemarken. Daarnaast wil de VVP de formateur ook informeren over haar ambitienota 'Over het DNA van het provinciaal bestuursniveau', waarin de “bestuurlijke meerwaarde van het provinciaal niveau” uit de doeken gedaan wordt.

In de startnota voor de Vlaamse formatiegesprekken staat te lezen "dat met sterke Vlaamse en lokale overheden provinciebesturen vanaf 2024 kunnen ophouden te bestaan". Tegelijk worden "de gemeenten uitgenodigd tot een omvattende fusieoperatie om voldoende bestuurskracht te behouden en verder te ontwikkelen".

Omwille van de koppeling die de startnota kennelijk maakt tussen de afschaffing van de provincies en fusies van gemeenten vindt Antwerps gedeputeerde Lemmens het nog te vroeg voor een inhoudelijke reactie en wil hij hiervoor het resultaat van de formatiegesprekken afwachten.