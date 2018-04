Vlaamse provincies lanceren website om verlof in Vlaanderen te promoten SI

Bron: Belga 0 De vijf Vlaamse provincies hebben vandaag in Overijse de nieuwe site vlaanderenvakantieland.be gelanceerd waarmee ze het binnenlands toerisme in Vlaanderen willen promoten. Via deze site worden "inspirerende reisverhalen" verspreid, samen met leuke adressen en logiessuggesties. Geïnteresseerden kunnen zich ook abonneren op een E-zine met de nieuwste tips.

Vlaams-Brabants gedeputeerde Monique Swinnen (CD&V), tevens voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP), wees er op dat toeristen uit eigen land in Vlaanderen goed zijn voor 16,2 miljoen overnachtingen per jaar, of 69 procent van het totale aantal. "Dit binnenlands toerisme levert de sector naar schatting een jaarlijkse omzet op van 1,2 miljard euro. Toerisme is een belangrijke economische activiteit in Vlaanderen met heel wat werkgelegenheid. Een vakantie in Vlaanderen is ook perfect voor wie begaan is met ons milieu", aldus Swinnen.

Door de herschikking van de provinciale bevoegdheden spelen Vlaamse provincies een grote rol in het binnenlands toerisme. In samenwerking met lokale partners werken ze aan strategische beleidsplannen voor de ontwikkeling van toeristische regio's. Ze ondersteunen ook investeringen en staan in voor de uitbouw en onderhoud van fiets- en wandelroutes.

Uitgebreide promotiecampagne

Om het nieuwe platform vlaanderenvakantieland.be bekend te maken, wordt een uitgebreide promotiecampagne gelanceerd. Meest in het oog springend hierbij is de radiocampagne waarin 25 weken lang telkens een nieuw vakantieverhaal verteld wordt.