Vlaamse professoren richten blog op om brede publiek (correct) te informeren over coronavirus AW

27 augustus 2020

14u56 2 Een tiental Vlaamse professoren en experts hebben de handen in elkaar geslagen en een gemeenschappelijke blog opgericht. Op die manier willen ze de bevolking op een correcte en laagdrempelige manier informeren over de nieuwste wetenschappelijke inzichten rond het coronavirus. Onder meer epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) en biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven) zijn de initiatiefnemers.

Omdat de wetenschappelijke kennis rond de diverse aspecten van de huidige pandemie groeit, is het volgens de professoren en experts belangrijk dat die kennis het brede publiek ook bereikt. Daarom richtten Steven Abrams (UAntwerpen & UHasselt), Jan Aerts (UHasselt), Philippe Beutels (UAntwerpen), Geert Jan Bex (UHasselt), Christel Faes (UHasselt), Niel Hens (UHasselt & UAntwerpen), Geert Molenberghs (UHasselt & KU Leuven), Pierre Van Damme (UAntwerpen), Omer Van den Bergh (KU Leuven), Sarah Vercruysse (UHasselt) en Lander Willem (UAntwerpen) een blog op. “Deze blog is gericht aan eenieder die geïnteresseerd is in de epidemiologische en statistische kant van de pandemie”, zo schrijven ze zelf.

Concreet leggen ze met behulp van blogposts uit wat bijvoorbeeld een reproductiegetal is en hoe dat berekend wordt. “Gemakkelijk toegankelijke teksten zullen aangevuld worden met meer technische inhoud zodat de meer kwantitatief-ingestelde lezer ook de juiste context kan zien. We zullen ook referenties toevoegen naar peer-reviewed literatuur, alsook naar artikels die nog niet peer-reviewed zijn maar al wel publiek beschikbaar.”



Voorlopig zijn er vier artikels terug te vinden, waaronder eentje dat het belang van de coronamaatregelen moet aantonen.