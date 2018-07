Vlaamse premie voor elektrische auto's flopt ADN

18 juli 2018

20u36

Bron: Belga 0 Door de tegenvallende verkoop van elektrische wagens raakt de Vlaamse zero-emissiepremie twee jaar na de invoering nog altijd niet van de grond. Dat schrijft De Tijd. In de eerste helft van dit jaar vroegen amper 157 Vlamingen een premie tussen 2.000 en 4.000 euro aan, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld).

In totaal keerde de Vlaamse overheid dit jaar voor 545.000 euro premies uit, terwijl Tommelein elk jaar in een maximumbudget van 5 miljoen euro voorziet. Omdat Vlaanderen vorig jaar ook maar 1,15 miljoen euro uitgaf aan premies, werd de rest van het bedrag van vorig jaar overgeheveld naar 2018. Met het aanwezige budget van 8,3 miljoen euro zou Vlaanderen dit jaar nog meer dan 2.000 premies kunnen uitkeren.

In de eerste helft van dit jaar werden in België 1.705 elektrische auto's verkocht, blijkt nog uit cijfers van automobielfederatie Febiac. Daarmee is de elektrische auto, net als in 2017, goed voor 0,5 procent van de Belgische autoverkoop.

"Dat de elektrische wagen nog steeds niet echt doorgebroken is, bewijst dat de premie zeker nog nodig is. Ik reken op de autoconstructeurs om zo snel mogelijk met nieuwe modellen te komen zoals aangekondigd. Als er meer keuze is, zal de vraag stijgen, wat de prijs kan doen dalen", zegt Tommelein in een reactie.