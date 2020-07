Vlaamse partijen willen betere loonvoorwaarden in sector dienstencheques kv

08 juli 2020

21u40

Bron: Belga 4 Alle partijen in het Vlaams Parlement vragen betere loonvoorwaarden en het verhogen van de werkbaarheid in de sector van de dienstencheques. Dat doen ze in een resolutie op voorstel van Caroline Gennez (sp.a).

In de resolutie vragen de partijen de Vlaamse regering unaniem om actie te ondernemen in de sector. Ze willen de loonvoorwaarden verbeteren, de werkbaarheid van de job verhogen, de aandacht voor preventie van ziekteverzuim verhogen en veilige werkomstandigheden verzekeren.

De rentabiliteit van de ondernemingen in de sector staat onder druk omdat de toelage vanuit Vlaanderen slechts voor 73 procent wordt geïndexeerd. De lonen worden wel voor 100 procent geïndexeerd. In de resolutie wordt de Vlaamse regering dan ook gevraagd na te gaan welk effect dit heeft op de winstgevendheid. Indien de toekomst van de bedrijven onder druk komt, moet de regering in de begrotingsbespreking bekijken of een volledige indexering mogelijk is.



Daarnaast wordt de regering ook gevraagd om te bekijken of werkplek-leren mogelijk is in de sector, en de instroom van werknemers te versterken, met bijzondere aandacht voor werkzoekenden op grote afstand tot de arbeidsmarkt.