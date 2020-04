Vlaamse partijen dringen aan op heropening tuincentra: “Geeft de mensen weer iets wat ze kunnen doen” ADN

08 april 2020

19u57

Bron: Belga 26 De commissie Landbouw van het Vlaams Parlement dringt unaniem aan op een heropening van de tuincentra. In een brief vraagt ze minister-president Jan Jambon (N-VA) om een heropening te vragen bij de volgende vergadering van de Nationale Veiligheidsraad.

De sector hinkt momenteel op twee benen. Tuincentra die dierenvoeding verkopen, mogen open blijven, de andere zijn gesloten. De Vlaamse partijen zijn het er over eens dat alle centra op een veilige manier moeten kunnen openen.

Sierteelt

"Deze crisis kon op geen slechter moment komen voor de sierteelt", legt Tom Ongena van Open Vld uit. "Die plantjes kan je niet invriezen, die moeten nu geplant worden en de particuliere markt is helemaal stilgelegd.”



Ook Landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) ziet voordelen in een heropening. "Veel mensen zitten thuis. Als het kan met respect voor de social distancing, geeft men de mensen weer iets wat ze kunnen doen. Voor de bloemisten kan het een stukje troost brengen als er meer afzetmogelijkheden komen.”

“Positieve rol”

De Belgische Tuincentra Vereniging (BTV), die een driehonderdtal tuin- en plantencentra vertegenwoordigt, vroeg eind vorige maand al dat de overheid de sluitingsplicht in de sector zo snel mogelijk moet herbekijken.

“Met ons assortiment bloemen en planten kunnen we een positieve rol spelen in de fysieke en geestelijke gezondheid van mensen. We helpen de mensen actief en gezond bezig te blijven in hun tuin en op die manier de quarantainemaatregelen draaglijker te maken”, argumenteerde Dirk Ballekens, directeur BTV.

Gelijk speelveld

Dat een heropening veilig kan gebeuren, bewijzen de tuincentra waar ook (dieren)voeding wordt verkocht, zo klonk het. “Laat ons dan ook alle tuincentra die dit wensen en die de veiligheid kunnen garanderen, weer open gaan en gun op die manier iedereen binnen onze sector een gelijk speelveld”, zegt Ballekens.

