Vlaamse parlementsleden schrijven Spaanse premier Rajoy open brief: "Respecteer verkiezingsuitslag van vorig jaar" IVI

28 maart 2018

17u58

De 'Vlaams-Catalaanse Vriendschapsgroep', een verzameling Vlaamse volksvertegenwoordigers uit het federaal, Brussels, Europees en Vlaams parlement, wijzen de Spaanse premier Manuel Rajoy in een open brief op hun bezorgdheid over de "aanhoudende politieke crisis in Catalonië en de manier waarop de Spaanse regering deze aanpakt". Meer dan vijftig parlementsleden - hoofdzakelijk N-VA'ers, maar ook enkele Vlaams Belang-kopstukken en parlementsleden voor Groen en sp.a - hebben de tekst ondertekend.

In de brief veroordelen de VLACAT-leden "het onderdrukken van Catalaans zelfbestuur en de vervolging van democratisch verkozen politici voor het uitoefenen van hun mandaat". Ze vragen de Spaanse premier om in te zetten op dialoog en wederzijds respect, en om de verkiezingsuitslag van eind vorig jaar te respecteren.

De Catalaanse nationalisten wonnen in december de regionale verkiezingen in Catalonië, maar intussen zitten de Catalanen nog altijd zonder minister-president. De eerste kandidaat, Carles Puigdemont, vluchtte naar België en zit intussen in Duitsland in de cel. Zijn opvolger Jordi Sanchez zit in voorhechtenis in Madrid en ook de derde kandidaat, Jordi Turull, zit sinds vrijdag samen met vier andere Catalaanse separatistische politici in voorhechtenis. Daardoor kon Turull het debat dat zaterdag voor zijn beëdiging gepland was, niet bijwonen.

"Deze brief betekent voor ons meer dan louter een symbolische daad. De Europese Unie is doof voor alle kritiek op de Spaanse instanties. Via dit initiatief richten wij ons rechtstreeks tot de man die onze kritiek dient te horen en die volgens ons de sleutel tot de oplossing van het politieke conflict in handen heeft", zegt N-VA-Kamerlid Peter Luykx, medeoprichter van VLACAT.