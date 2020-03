Vlaamse overheid wil veldhospitalen openen als ziekenhuizen toestroom niet meer aankunnen Koen Van De Sype

16 maart 2020

12u11

Bron: Eigen Berichtgeving 316 Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid heeft lokale besturen en huisartsen in een nota gevraagd om de opening van veldhospitalen te onderzoeken. Die zogenaamde ‘schakelzorgcentra’ zouden worden ingezet op het moment dat de ziekenhuizen de toestroom van patiënten niet meer aankunnen, in de strijd tegen het nieuwe coronavirus.

Eerder had de overheid al gevraagd om triage-plaatsen te openen, waar potentiële coronapatiënten naartoe konden voor een klinisch onderzoek en - indien nodig - doorverwezen konden worden naar een ziekenhuis. Vlaanderen wil de functie van die triage-plaatsen indien nodig uitbreiden.

Capaciteitstekort

Doel is volgens de nota om de instroom van patiënten naar overbevraagde ziekenhuizen te temperen en de opvang te garanderen voor patiënten voor wie - door capaciteitstekort - geen plaats meer is in het ziekenhuis. Tegelijk zal worden geprobeerd om patiënten zo lang mogelijk thuis te houden en zo snel mogelijk weer naar huis te sturen na een behandeling, en dat door de thuiszorg te optimaliseren.





De veldhospitalen zullen een nog nader te bepalen aantal bedden tellen, waar patiënten een beperkte periode kunnen verblijven. Als dat niet georganiseerd kan worden op de plaats waar nu de triage gebeurt, moet er uitgekeken worden naar een meer geschikte locatie. Lokale besturen en zorgverleners zullen zelf voorstellen kunnen doen. “Dat kan bijvoorbeeld in leegstaande gebouwen of containers”, vertelt woordvoerder Joris Moonens van Zorg en Gezondheid aan de redactie van HLN. “Dat moet regio per regio bekeken worden.”

De centra zullen voldoende sanitair moeten hebben en een ‘meervoudig circuit’, waarbij patiënten die ‘alleen verdacht’ zijn, die ‘besmet’ zijn en die ‘niet besmet’ zijn strikt gescheiden worden gehouden.

In de veldhospitalen moeten (huis)artsen aanwezig zijn (die ook rondes lopen bij de residentiële patiënten), verpleegkundigen en zorgkundigen, sociale verpleegkundigen, maatschappelijke werkers, een coördinator en eventueel een psycholoog. “Aan het Riziv wordt gevraagd hoe het zorgpersoneel vergoed moet worden in deze uitzonderlijke situatie”, klinkt het.

Schoonmaakpersoneel

De lokale besturen moeten volgens de conceptnota niet alleen zorgen voor een geschikte locatie, ze zouden ook schoonmaakpersoneel moeten leveren dat instaat voor het poetsen en desinfecteren van de ruimtes. Ook wie de rekening dáárvoor zal betalen, is nog niet duidelijk. “Er dient onderzocht te worden of lokale besturen voor deze onkosten een compensatie kunnen ontvangen via het rampenplan of een gelijkaardig mechanisme”, klinkt het.

Defensie, Civiele Bescherming en Rode Kruis zouden in elk geval kunnen helpen bij het bemannen en het uitrusten van de ‘schakelzorgcentra’.

Telefonisch

Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling dat mensen met vragen of klachten zélf naar deze centra zullen trekken als ze eenmaal geopend worden. De eerste stap blijft telefonisch contact opnemen met de huisarts. Die zal beslissen of het nodig is om naar het veldhospitaal te gaan. Daar zal dan beslist worden of de toestand van een patiënt ernstig genoeg is om hem of haar door te verwijzen naar een ziekenhuis.

