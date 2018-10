Vlaamse overheid voert druk op Airbnb op: bijna 60 logies gesloten na controle IB

30 oktober 2018

04u51

Bron: Belga, Het Nieuwsblad 0 Toerisme Vlaanderen heeft 56 verhuurders van Airbnb­-logies een onmiddellijk stopzettingsbevel opgelegd. Na controle van 106 panden bleek dat meer dan de helft niet in orde was met de brandveiligheid. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

Airbnb is een verhuurplatform waarop particulieren relatief eenvoudig toeristische logies kunnen aanbieden. Ondanks herhaaldelijk aandringen weigert het bedrijf gegevens van zijn verhuurders over te maken aan de Vlaamse overheid. Daarom controleerde Toerisme Vlaanderen de afgelopen maanden of de verhuurders zich wel aan de regels hielden.

Nu blijkt dat dit in liefst de helft van de gevallen niet het geval is, kondigt minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) nog meer controles aan. "We blijven ook eisen dat Airbnb zich aan het logies­decreet houdt", stelt Weyts. "Dat wil zeggen dat het bedrijf voldoende informatie over zijn Vlaamse verhuurders aan onze inspectiediensten moet overmaken.”