Vlaamse overheid raadt zwemmen in rivieren en beken af

23 juni 2020

14u33

Bron: belga 1 Met de temperaturen die deze week boven de 30 graden gaan, klinkt een verfrissende duik verleidelijk voor sommigen. De Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Waterweg waarschuwen dat dit erg gevaarlijk is en raden aan om te zwemmen op locaties die aangeduid zijn als zwemwater. De zwemzones aan de kust gaan weer open vanaf 27 juni.

Vlaamse waterlopen zijn niet ingericht om te zwemmen, de veiligheid is namelijk niet gegarandeerd. Niet alleen is de waterkwaliteit niet overal zoals het hoort, duiken in ondiep water kan letsels opleveren en op de bodem liggen soms voorwerpen die je door het troebele water niet kan zien. Bovendien kan het betreden van ecologisch kostbare oeverzones voor schade zorgen.

Ook voorbijvarende schepen kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen. Ze kunnen niet snel uitwijken of vaart minderen en zwemmers kunnen door de zuigende werking naar een schip toe worden getrokken. Ook de oevers zijn niet ingericht voor zwemmers, waardoor het lastig kan zijn om op de kade te komen. Ten slotte kunnen ook de grote verschillen in temperatuur gevaarlijk zijn.



Zwemmen en duiken op bevaarbare waterwegen is daarbij ook wettelijk verboden.

