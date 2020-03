Vlaamse overheid investeert 2 miljoen euro in dertien audiovisuele producties MDG

06 maart 2020

15u00

Bron: Belga 0 Via het fonds Screen Flanders gaat de Vlaamse overheid 2,03 miljoen euro investeren in dertien nieuwe audiovisuele producties. Dat maakte minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) vrijdag bekend. De steunbedragen schommelen tussen 45.000 en 340.000 euro per project.

Het gaat om de resultaten van de derde projectoproep van 2019. Screen Flanders financiert onder meer de Franse dramareeks ‘L'Opéra’, het tweede seizoen van de Noorse fictiereeks ‘State of Happiness’ en de animatieserie ‘De Smurfen’.

Ook de speelfilm ‘8eraf!’ - een vervolg op de populaire kinderreeks ‘W817' - kan op steun rekenen van het fonds, net als onder meer ‘Zillion’ en de kerstfilm ‘Familie Claus’.

Vlaanderen als creatieve en kwaliteitsvolle audiovisuele regio

Volgens Screen Flanders genereert de investering van 2.030.000 euro exact 15.990.298 euro aan in aanmerking komende uitgaven in het Vlaamse Gewest. "Elke euro subsidie brengt dus 8 euro investering in de audiovisuele sector in Vlaanderen op", zegt minister Crevits. "Het is dan ook belangrijk dat we met deze steunmaatregel Vlaanderen blijvend op de kaart zetten als creatieve en kwaliteitsvolle audiovisuele regio. Door deze steun komt er ook extra werkgelegenheid en verdere professionalisering.”