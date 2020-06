Vlaamse overheid haalt streefcijfers handicap en gender niet HLA

16 juni 2020

15u59

Bron: Belga 2 De Vlaamse overheid haalt haar streefcijfer voor het aantal personeelsleden van buitenlandse herkomst. De cijfers voor personen met een handicap of chronische ziekte en voor vrouwen in het top- en middenkader worden echter niet gehaald. Dat blijkt uit de cijfers voor 2019 die dinsdag werden voorgesteld in het Vlaams Parlement. Tegen 1 januari moet de regering met nieuwe streefcijfers komen.

De huidige streefcijfers werden ingevoerd door de vorige Vlaamse regering en zijn van kracht sinds 2016. "We zijn bezig met de opmaak van een nieuw meerjarig diversiteitsplan", zei minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) dinsdag. "De huidige streefcijfers gaan intussen de goede weg op."

Tegen eind dit jaar moest de Vlaamse overheid aan 10 procent personeelsleden van buitenlandse herkomst komen. Dat cijfer wordt gehaald. 10,7 procent is van buitenlandse origine, met een licht overwicht van personen met roots buiten de Europese Unie. Bij de start van de meting voor het huidige diversiteitsplan, in 2016, lag dat percentage nog op 8,9.

Personeelsleden met handicap of chronische ziekte

Het aantal personeelsleden met een handicap of chronische ziekte steeg in die periode van 1,3 procent tot 2,0 procent. "Ondanks de groei die we hebben gerealiseerd, is 2 procent niet voldoende", zei diversiteitsambtenaar Michiel Trippas dinsdag. "We moeten door. We dienen ook te zorgen voor een goed personeelsbeleid, zodat we geen draaideureffecten creëren."

Vrouwen in top- en middenkader

Vlaanderen verbond zich er ook toe naar 40 procent vrouwen te streven in het top- en het middenkader. In het lagere kader bedraagt het percentage al 47,7, maar daarboven lukt dat vooralsnog niet. Het middenkader telt nu 37,7 procent vrouwen en het topkader 27,3 procent. Dat laatste percentage is aan sterke schommelingen onderhevig, omdat er slechts een zeventigtal topambtenaren zijn.

“Er is zeker vooruitgang, maar op heel wat domeinen gaat het echt wel traag”, reageerde Imade Annouri van Groen. “Het volgende plan moet de lat hoger leggen en er zullen ook meer instrumenten nodig zijn om de doelen te realiseren.” Sp.a stelt nieuwe streefcijfers voorop. Voor mensen met een handicap wil de partij naar 3,5 procent, voor mensen van buitenlandse herkomst naar 20 procent en voor vrouwen in topfuncties naar 50 procent. “Nu is het momentum, met een nieuw plan voor de komende vijf jaar”, zei Kurt De Loor. “Wij zijn van oordeel dat het tijd wordt voor bindende quota.”