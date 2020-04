Vlaamse ouderverenigingen belden al meer dan 100.000 ouderen op WDw

Bron: Belga 0 Sinds kort bellen duizenden oudere vrijwilligers wekelijks de oudste ouderen op. Dat doen ze onder de noemer Geen belet!, waarmee ze al meer dan 100.000 mensen bereikten. Het gaat om een initiatief van de Vlaamse Ouderenraad en de ouderverenigingen ABVV-senioren, FedOs, Neos, OKRA, S-Plus, Vief en Vl@s.

Begin maart besloten de ouderverenigingen in het kader van de coronacrisis de deuren voor een tijdje te sluiten. Dat was toen een noodzakelijke beslissing. Met Geen belet! willen de verenigingen vooral ouderen bereiken die niet digitaal actief zijn. Veel initiatieven die vandaag de dag ontstaan, zijn virtueel en vereisen enige kennis van computer of smartphone. Niet alle ouderen hebben dat in de vingers. Daarom kiezen de ouderverenigingen en de Vlaamse Ouderenraad met Geen belet! voor een niet-digitale manier om contact te houden.

We polsen naar het gemoed van de persoon, we slaan gewoon een praatje of we vragen of ze hulp nodig hebben Stan Bresseleers, vrijwilliger



“De telefoongesprekken verlopen heel laagdrempelig”, zegt vrijwilliger Stan Bresseleers (69). “We polsen naar het gemoed van de persoon, we slaan gewoon een praatje of we vragen of ze hulp nodig hebben. We merken dat, gezien de omstandigheden, het redelijk goed gaat met de ouderen. Het alleen zijn en het gevoel van opgesloten te zijn, wegen echter zwaar.”

