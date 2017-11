Vlaamse Onderwijsraad werkt aan toekomstvisie voor onderwijs aan vluchtelingen jv

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) heeft een werkgroep opgericht die zich buigt over de invloed van de vluchtelingenstroom in en op het onderwijs. Daarbij wordt gesproken met alle betrokkenen, gaande van de vluchtelingen zelf tot directies en ouders. De oefening moet uitmonden in een toekomstvisie over het onderwijs aan vluchtelingen in Vlaanderen.

De Vlaamse Onderwijsraad haalt de mosterd onder meer bij de Nederlandse Onderwijsraad die eerder dit jaar een gelijkaardige oefening deed. Die Nederlandse raad pleitte toen voor meer aandacht voor onderwijs in het asielopvangbeleid en voor goede basisvoorzieningen voor de doelgroep vluchtelingen.

Binnen de Vlor zal de werkgroep zich onder meer buigen over volgende vragen: "Wat is de impact van de vluchtelingeninstroom voor onderwijs op lange termijn? Voor welke uitdagingen stelt dit onderwijs? Wat is het antwoord van onderwijs? Hoe kan onderwijs nieuwkomers van alle leeftijden en op alle niveaus wapenen voor de toekomst? Wat kunnen we leren van de aanpak en de ervaringen in de ons omringende landen?"

Bedoeling is dat de oefening verder kijkt dan de concrete organisatie van het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). De oefening moet volgens de Vlor ook uitmonden in "een toekomstvisie voor het onderwijs aan vluchtelingen in Vlaanderen".