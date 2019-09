Vlaamse onderhandelaars uit elkaar zonder akkoord, vanmiddag nieuwe gesprekken Redactie

27 september 2019

03u30 38 Er komt nog geen witte rook uit de schouw van het Martelaarsplein. De toponderhandelaars van N-VA, CD&V en Open Vld zijn rond drie uur ‘s nachts zonder akkoord uit elkaar gegaan. Vanmiddag hervatten ze rond twaalf uur de gesprekken.

Bij het buitenkomen houden de meeste onderhandelaars zich op de vlakte en willen ze enkel bevestigen dat er goed gewerkt is en dat er morgen verder gepraat zal worden. “Er is stevig doorgewerkt in goede sfeer. Er zijn veel inhoudelijke knopen doorgehakt. Vrijdag (vandaag, red.) wordt verder aan de begroting gewerkt”, is in de entourage van formateur Jambon te horen.

Verschillende knopen zijn wel al doorgehakt, maar andere discussies, zoals over de verstrengde inburgering en de klimaatambities verliepen naar verluidt een stuk moeilijker. En zoals dat gaat met laatste loodjes, durven die al eens zwaar te wegen. Niks is bovendien helemaal zeker. Zo zou CD&V bijvoorbeeld het behoud van de provincies hebben binnengehaald, maar een onderhandelaar waarschuwt meteen: “Er is maar een akkoord als er een akkoord is over alles. Op dit ogenblik is er over niets een akkoord”.

Begroting

Een van de belangrijkste en moeilijkste knopen blijft de begroting. Hoeveel geld kan er gaan naar nieuwe investeringen en plannen en tegen wanneer moet de begroting in evenwicht zijn? Stelt de regering dat begrotingsevenwicht uit naar 2024 of wil men sneller uit de rode cijfers? En zo ja, worden er dan naast de Oosterweelverbinding andere grote investeringen buiten de begrotingsdoelstelling gehouden?

Vanmiddag pikken de onderhandelaars de draad opnieuw op en wordt een nieuwe poging gedaan om te landen.

Geen D-Day

Gisteren was de boodschap nog dat de onderhandelaars van de centrale werkgroep vandaag hun bed niet zouden opzoeken zonder akkoord. Het leek met andere woorden D-Day te worden voor de Vlaamse regeringsvorming.

De onderhandelaars begonnen ‘s ochtends met frisse moed en optimisme aan de laatste rechte lijn. Maar in de loop van de dag hebben verschillende onderhandelaars laten verstaan dat de gesprekken moeizaam en trager dan verwacht verlopen. “Er ligt nog veel werk op de plank”, was in de loop van de dag te horen. Uiteindelijk bleek er té veel werk op de plank te liggen om 's nachts te kunnen landen. Vanmiddag wordt een nieuwe landingspoging ingezet.