Vlaamse nonnen weigeren klooster te sluiten omdat Vaticaan dat vraagt: “De geschiedenis herhaalt zich...” IB Bart Kerckhoven

17 april 2019

05u17 50 Met drie zijn ze nog, de zusters Sacramentinen in Halle. Te weinig, oordeelt het Vaticaan, en het klooster moet dicht. Maar de zusters, dertig, zestig en negentig jaar oud, weigeren zich te plooien naar de eisen van Rome.

“Ons klooster heeft een moeilijke periode achter de rug”, laten de zusters weten via Facebook. “Sinds een paar jaar verschijnen er documenten uit het Vaticaan die de lat voor het kloosterleven zo hoog leggen, dat bijna geen enkel slotklooster in België aan die voorwaarden kan voldoen. Ook maken we het mee dat men probeert ons kloosterpatrimonium aan te slaan. We hebben ons hier met hand en tand tegen verzet. We leven al 117 jaar hier tussen de mensen, nadat we uit Frankrijk gevlucht waren omdat men ons kloosterpatrimonium wilde aanslaan. De geschiedenis herhaalt zich ... . ”

We nemen een nieuwe draai en veranderen van slotzusters in begijnen. Het is de enige manier om tussen de mensen te blijven wonen. Aan de hemelpoort vraagt de Heer ons geen titels of diploma’s, maar open handen en een hart vol liefde. Zusters Sacramentinen Halle

Omdat het Vaticaan wil dat het klooster sluit hebben de slotzusters beslist om begijnen te worden. “We nemen een nieuwe draai en veranderen van slotzusters in begijnen. Dat is wel een hele stap, en we moeten erbij slikken en een traan wegpinken, maar het is de enige manier om tussen de mensen te blijven wonen en een teken te zijn van Gods nabijheid en liefde. Aan de hemelpoort vraagt de Heer ons geen titels of diploma’s, maar open handen en een hart vol liefde.”

De ‘nieuwe’ begijnen richten een hulpfonds op. “Om ons begijnhof te kunnen starten zullen we beroep moeten doen op hulp, naastenliefde en vrijgevigheid”, klinkt het. “We zullen dit transparant doen en hebben daarvoor een ‘hulpfonds’ opgericht. We hebben eigenlijk altijd goed geweest voor de mensen in Halle en zij zijn goed geweest voor ons. En door opnieuw begijnen te stichten willen we ook meehelpen aan het bewaren van het katholieke geloof. We weten dat we geen bloemen zullen krijgen uit Mechelen of Rome maar alles begon overal met enkele moedige mensen.”

De zusters maken duidelijk een bewuste keuze. “Begijnen zijn altijd zeer bewuste vrouwen geweest binnen de Kerk. Ze hebben een grote onafhankelijkheid maar zetten zich steeds op de lijn van het geloof. We weten dat ‘Mechelen’ het zeer moeilijk heeft met onze beslissing omdat men zo de greep verliest op onze communiteit”, aldus de zusters. “Maar in oktober 2017 kwam de vicaris langs met een document waarmee we afstand moesten doen van onze bezittingen. We hebben dit toen radicaal geweigerd. We waren dus toen al ‘ vrije en bewuste vrouwen’ binnen de Kerk. Begijnen zijn strikt genomen geen zusters, maar ons biddend leven verandert niet veel. Begijnen zijn wat vrijer, de stap om bij ons te komen is minder groot, en misschien krijgen we wel geïnteresseerde vrouwen die ons nieuwe begijnenleven willen delen.”

De zusters waren vorig jaar de gezichten van het Vijf-programma ‘Oh My God’, waarin vijf partygirls even van het kloosterleven kwamen proeven.