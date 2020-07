Vlaamse natuurfotograaf valt in de prijzen op internationale wedstrijd TTR

13 juli 2020

10u22

Bron: Eigen berichtgeving 5 Een Vlaamse natuurfotograaf is in de prijzen gevallen op de 35 AWARDS, een van de grootste fotografiewedstrijden ter wereld. Jorn Vangoidtsenhoven, die opgroeide in Holsbeek maar nu in de Verenigde Staten woont, wint onder meer de titel “een van de 35 beste natuurfotografen ter wereld”.

Jorn Vangoidtsenhoven werd geselecteerd op basis van drie bijzondere natuurfoto’s. Een van de ingestuurde foto’s, een beeld van een grizzlybeer in Alaska, zal zelfs in de catalogus van 35 AWARDS verschijnen. “Deze grizzlybeer kwam uit het struikgewas aan de overkant van de rivier en wandelde de rivier in. Normaal gezien begint de beer dan zalmen te vangen maar deze beer bekeek de zalmen en begon dan lustig bessen te eten, op amper 10 meter van mijn lens”, vertelt Jorn aan onze redactie.

Ook de foto van de twee vechtende elanden in de bossen van Grand Teton National Park in Wyoming en een afbeelding van een springende kleine beer in het water in Yellowstone Nationaal Park in Wyoming, vielen in de smaak bij de jury van de 35 AWARDS, bestaande uit vijftig fotografen uit vijftig verschillende landen. “De kleine zwarte beer was bang om de rivier over te steken en gedurende zeker een half uur was de beer aan het wenen. De moederbeer en zijn broertje of zusje waren al overgestoken en stonden te wachten aan de andere kant. De foto toont het moment dat de kleine beer al zijn moed verzamelt en de sprong waagt. Gelukkig met goede afloop.”

De Vlaamse natuurfotograaf is naar eigen zeggen erg verrast dat hij zich “een van de 35 beste natuurfotografen ter wereld” mag noemen, alsook “een van de 35 beste fotografen in de VS, in alle categorieën”. “Toen ik mijn foto’s opstuurde voor de wedstrijd had ik weinig hoop op verder nieuws, afgaande op de 100.000 plus deelnemers en 400.000 plus foto’s die meedoen”, aldus Jorn.

Meer foto’s kunt u op de website van de fotograaf vinden. Alsook op Facebook en Instagram.