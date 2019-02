Vlaamse Milieumaatschappij moet “beter communiceren” over beperkingen van ‘propere lucht-app’ TT

13 februari 2019

17u44 0 Vlaams minister van Milieu Koen Van den Heuvel (CD&V) zal de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vragen om “beter te communiceren” over de beperkingen van de app ‘Belair’. Uw krant schreef vanmorgen dat de gegevens in de app allesbehalve accuraat zijn, hoewel Van den Heuvels voorganger Joke Schauvliege (CD&V) bij de lancering ervan een maand geleden zei dat het de bedoeling was correcte informatie over de luchtkwaliteit in Vlaanderen te geven.

Gebruikers van de app voelen zich misleid omdat Belair zelfs naast een autosnelweg aangeeft dat de luchtkwaliteit er prima is. Meer dan 60.000 Vlamingen downloadden de app al. Maar de gegevens erin blijken gebaseerd op meetstations die soms tien tot vijftien kilometer verderop staan en komen in werkelijkheid dus helemaal niet overeen met de situatie in een bepaalde straat.

De nieuwe Vlaamse minister van Milieu, Koen van den Heuvel, kondigde vanmiddag na een vraag van Open Vld-parlementslid Gwenny De Vroe aan dat de VMM “beter gekaderd zal worden”. Van den Heuvel blijft erbij dat de app een goed instrument is, ondanks de tekortkomingen. “Maar er wordt ook niet meer van verwacht”, zei hij. “Mensen moeten weten dat luchtkwaliteit belangrijk is en dat er een indicatie is binnen de regio. Er zijn echter ook beperkingen: mensen mogen niet van de app verwachten dat ze een juiste indicatie krijgen van de luchtkwaliteit op hun locatie.”

Van den Heuvel kondigde ook aan dat hij de VMM ging vragen “op welke manier de app fijnmaziger kan worden”.

De Vroe, maar ook haar N-VA-collega Piet De Bruyn, toonden zich niet tevreden met Van den Heuvels antwoord. De Bruyn noemde de app “zoals hij nu is, waardeloos”. “Het voelt dubbel pijnlijk aan omdat bij het lanceren heel duidelijk het beeld is gewekt dat we op de plaats waar we wonen heel precies zouden weten wat de evolutie voor de volgende uren zou zijn. Dat doet de app niet. Laat ons eerlijk zijn: als die app niet veel beter wordt, heeft hij geen toegevoegde waarde.”

Sp.a-parlementslid Rob Beenders pleitte ervoor de app meteen offline te halen. “Dit is compleet, compleet fout.”