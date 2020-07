Vlaamse milieumaatschappij: “Grondwaterstanden minder snel gedaald dan in maanden ervoor” TTR

08 juli 2020

14u31

Bron: belga 2 De afgelopen weken zijn de absolute grondwaterstanden minder snel gedaald dan in de drogere maanden daarvoor. Daardoor stabiliseren de waterstanden, meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Omdat het KMI de komende dagen nog neerslag voorspelt, zal de toestand in Vlaanderen nog verbeteren, klinkt het.

Na de zeer droge maanden april en mei kende juni voor het grootste deel van Vlaanderen normale neerslaghoeveelheden (gemiddeld: 68,1 mm) met lokaal soms hevig onweer.

Daardoor daalden de absolute grondwaterstanden minder snel dan in de drogere maanden daarvoor. Op 6 juli vertoonde 37 procent van de locaties zeer lage peilen en had 51 procent van de locaties lage peilen. Het aandeel zeer lage peilen voor de tijd van het jaar nam in juni af. Toch vertoont op 6 juli nog 32 procent van de locaties zeer lage peilen voor de tijd van het jaar, naast 29 procent locaties met lage peilen voor de tijd van het jaar.

Verder stegen de debieten op de onbevaarbare waterlopen in juni na buien regelmatig wat, maar na enkele dagen zonder neerslag daalden dat debiet en het peil vaak weer snel tot lage en zeer lage waarden voor de tijd van het jaar. Debieten blijven op 11,7 procent van de meetposten zeer laag, op 7,8 procent laag en op 22,1 procent eerder laag voor de tijd van het jaar.

"Door de voorspelde regen zullen zich tijdelijk wat hogere debieten voordoen op veel waterlopen, maar de verwachte regen zal niet volstaan voor een structurele verbetering", besluit de VMM.

