Vlaamse Lissa (23) is fitste ter wereld JVS

06u00 14 Joris Vergauwen De fitste vrouw ter wereld woont in Sint-Niklaas. Lissa Van Brande (23) won afgelopen weekend in het Nederlandse Leiden het WK aerobics, nadat ze eerder dit jaar al de Belgische en Europese titel binnenhaalde. Een wonderjaar voor de Oost-Vlaamse dus, die onlangs ook haar bachelor rechtspraktijk behaalde.

Maar de resultaten komen niet uit de lucht vallen. Lissa traint al sinds haar zesde elke dag en is al twaalf jaar actief op internationaal niveau. Niet dat haar wereldprestaties haar veel (financiële) erkenning opleveren. Ze kreeg precies 100 euro prijzengeld als wereld- kampioene - net genoeg om haar vervoerskosten te betalen. "Onze sport is in ons land niet zo gekend en gestructureerd. Dat is jammer, maar ik laat me daardoor niet ontmoedigen", klinkt het. "Dit is mijn grote passie. Ik heb al meer dan tien jaar van deze wereldtitel gedroomd." (JVS)