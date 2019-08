Vlaamse landbouwers krijgen bijna 31 miljoen euro voor droogte van vorige zomer kg

30 augustus 2019

13u36

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Financiën en Begroting Lydia Peeters (Open Vld) heeft zopas de uitkering mogelijk gemaakt van de schadedossiers ten gevolge van de droogte in de lente en zomer van 2018. In totaal gaat het om 1.757 definitief goedgekeurde dossiers, goed voor 30,766 miljoen euro.

De droogte van de lente en zomer van 2018 is eerder al erkend als landbouwramp. De Vlaamse regering had voor die erkenning al een provisie voorzien van 27,5 miljoen euro voor de uitbetaling van schadedossiers. Daarnaast bestond er een provisie van 10 miljoen euro voor eventuele andere schadegevallen.



Omdat enkele getroffen landbouwers anders tot volgend jaar zouden moeten wachten op hun schadevergoeding, heeft Vlaams minister van Financiën en Begroting Lydia Peeters er nu voor gezorgd dat het deel van de algemene provisie dat gereserveerd was voor deze schadedossiers, wordt overgeheveld naar het Landbouwrampenfonds. "Op die manier kunnen alle tot op vandaag goedgekeurde dossiers eerstdaags worden uitbetaald", aldus Peeters.



"Landbouwers die zich met hart en ziel inzetten voor hun product en die door onvoorziene omstandigheden hun oogst verloren zien gaan, hebben recht op een correcte en snelle schadevergoeding", zegt de Open Vld-minister.