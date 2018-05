Vlaamse Kinderliga schrapt zomertoer met 'Dokter Asperine' na gruwelijk gezinsdrama Redactie

15 mei 2018

13u16

Bron: Vlaamse Kinderliga, eigen berichtgeving 3 De Vlaamse Kinderliga verbreekt alle banden met Kevin L. (31), de man die verdacht wordt van de moord op zijn ex Caroline D., moeder van drie. De organisatie huurde de dertiger in om als 'Dokter Asperine' zieke kinderen op te fleuren, maar schuift de figuur na de gruwelijke feiten aan de kant.

De dertiger uit Oostende drong zondagnacht samen met een bevriend jodelaar het huis van de 47-jarige vrouw in Oudenburg binnen. Ze gijzelden er de vrouw en haar kinderen van 12, 15 en 17 jaar. De tieners moesten toekijken hoe hun moeder werd omgebracht met een mes. De hulpdiensten vonden gisterenmiddag haar lichaam in de garage van haar woning. Haar zoon en twee dochters werden vastgebonden aangetroffen op de bovenverdieping.

Dokter Aspirine

Kevin L. kreeg de titel van Beste Clown van de Benelux en ging als 'Dokter Asperine' voor de Vlaamse Kinderliga langs bij zieke kinderen om hen op te fleuren. De organisatie wenst na de bekendmaking van de feiten niet meer geassocieerd te worden met de man, zo laat ze weten op Facebook.

De figuur 'Dokter Asperine' houdt op met te bestaan Vlaamse Kinderliga

"We betreuren ten zeerste het drama dat zich heeft afgespeeld. Kevin L., die wij inhuurden als professionele clown in de hoedanigheid als 'Dokter Asperine', is betrokken bij een zéér ernstig familiedrama waarbij het overlijden van iemand werd geconstateerd die drie kinderen nalaat. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de kindjes en wij wensen hun onze innige deelneming te betuigen."

Zomertoer geschrapt

De raad van bestuur wenst niet langer geassocieerd te worden met de verdachte en schrapt daarom de figuur 'Dokter Asperine' uit al haar bestanden, meldt de Vlaamse Kinderliga op Facebook. "Tevens houdt deze figuur op met te bestaan, uit respect voor de nabestaanden." De geplande zomertoer wordt geschrapt. "Wat het verdere verloop van onze acties betreft wordt er momenteel overleg gepleegd binnen het bestuur in samenwerking met al onze medewerkers. Ons doel is en blijft zoveel mogelijk zieke kindjes te bereiken met tal van acties. Wij laten de kindjes niet in de steek."

Op de website van de Vlaamse Kinderliga is onderstaande reclame voor de zomertoer inmiddels verwijderd.