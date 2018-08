Vlaamse jongen (16) en instructeur (28) sterven bij vliegtuigcrash Jolien Lelièvre AV

22 augustus 2018

17u29

Bron: VTM Nieuws, France Bleu 0 Een 16-jarige leerling-piloot uit het Oost-Vlaamse Eeklo en zijn 28-jarige vlieginstructeur uit Aalter, zijn gisterenavond omstreeks 20.00 uur om het leven gekomen nadat ze zijn gecrasht met hun ULM-vliegtuigje in Abbeville, in Frankrijk. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken.

De jongen en zijn instructeur waren op een ULM-zomerkamp, verneemt VTM NIEUWS. De twee zouden nog zeker drie keer om hulp gevraagd hebben toen ze merkten dat er een probleem was met de motor. "Volgens de eerste vaststellingen hadden ze motorpech. Daarna hebben ze de motor opnieuw opgestart, maar toen liep het mis", zegt Koen Loete, de burgemeester van Eeklo. "De twee waren op slag dood".

Een ULM is een ultralicht vliegtuigje voor één of twee personen.

Eerste getuigenis

Jean-Jacques Monvoisin, de directeur van het vliegveld van Abbeville-Buigny van waar het vliegtuig vertrok, was de laatste persoon die contact had met de twee, vertelt hij aan France Blue. "Een ander vliegtuig kwam terug naar het vliegveld en die piloot hoorde via de radio 'mayday, mayday, mayday!'". Meteen daarna reden politieauto's naar een plek dichtbij het vliegveld. "Daarop wist ik dat er iets ergs gebeurd was en ging ik meteen naar de radio om de instructeur te bereiken. Ik probeerde drie keer, maar ik kreeg nooit een antwoord", aldus de directeur.

"Het vliegtuig lag op 1000 meter afstand van het vliegveld. Volgens het radarspoor stortte het vliegtuig verticaal neer. Waarschijnlijk gebeurde het tijdens een oefening. Een aantal mensen zeiden dat er probleem was met de motor. Daar heeft het volgens mij niets mee te maken want zonder motor kan het vliegtuig nog altijd proberen te landen. Ze hadden geen tijd volgens mij.", voegt de directeur nog toe.

Geen parachute

"Het vliegtuig was niet uitgerust met parachutes. Het had hun leven kunnen redden, maar er waren er geen aan boord", zegt Jean-Jacques Monvoisin. Volgens de wetgeving is dat ook niet verplicht bij een ultralicht motorluchtvaartuig.

Beide personen namen samen met 5 anderen deel aan een proefopleiding van 2 weken: "We kenden ze heel goed, ze kwamen al drie jaar. Ze waren professionals", voegt Monvoisin nog toe.