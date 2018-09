Vlaamse Jeugdraad wil gesprek aangaan met leden Schild & Vrienden: "We hebben feiten nodig" Redactie

06 september 2018

09u57

Bron: Belga 0 De Vlaamse Jeugdraad wil snel het gesprek aangaan met de vier leden van de adviesraad die ook deel uitmaken van Schild & Vrienden. Mogelijk zullen de vier leden uit de jeugdraad gezet worden. "Maar we hebben feiten nodig nodig om over te oordelen", klinkt het.

Volgens de reportage die in het VRT-programma Pano werd uitgezonden, zijn vier van de acht verkozen jongeren in de adviesraad van de Vlaamse Jeugdraad lid van Schild & Vrienden. Nog volgens de reportage was het hun bedoeling om de werking van de Jeugdraad te saboteren.

De Vlaamse Jeugdraad zegt dat er een gesprek wordt opgestart met de vier betrokkenen. "We hebben een vermoeden om wie het gaat", zegt Sarah Latré, woordvoerster van Vlaamse Jeugdraad. "We zullen, liefst nog vandaag, het gesprek met hen aangaan." Een concretere timing kon nog niet worden gegeven.

Bedachtzaam

In een mededeling op de website van de Vlaamse Jeugdraad wordt ook benadrukt dat mensen die de missie en visie van de Vlaamse Jeugdraad schaden, uit de organisatie gezet kunnen. Latré bevestigt dat dit voor de vier leden van Schild & Vrienden wel degelijk tot de mogelijkheden behoort. "We moeten de procedure op de juiste manier toepassen", benadrukte ze wel. "We moeten niet enkel afgaan op de reportage, maar we hebben ook feiten nodig. We willen bedachtzaam reageren en, op basis van de gesprekken en de feiten, de juiste beslissing nemen."

De Vlaamse Jeugdraad is het officiële adviesorgaan van de Vlaamse Regering over jeugdzaken.