Vlaamse in Madrid: “We houden de moed erin”

Stijn Fraeters

25 maart 2020

22u00

Bron: VTM NIEUWS

Het Spaanse dodentol door het coronavirus loopt zwaar op: 738 doden in de laatste 24 uur, 3434 slachtoffers in totaal. Daarmee telt Spanje meer doden dan China en heeft enkel Italië er nog meer. Caroline Bekaert, een Vlaamse gids in Madrid, vertelt dat de Spanjaarden de moed toch niet opgeven en blijven hopen op een goede afloop.