Vlaamse hogescholen vragen kotbazen om maandelijkse onkosten kwijt te schelden voor studenten kg

09 april 2020

17u20

Bron: Belga 0 De directeurs van de dertien Vlaamse hogescholen vragen eigenaars van studentenkamers donderdag in een open brief om de kosten van de nutsvoorzieningen kwijt te schelden of op te schorten, zolang de campussen door de coronacrisis gesloten zijn. "Een klein gebaar met een grote impact", klinkt het.

De directeurs beslisten om voor de studentenkamers die de hogescholen in eigen beheer hebben de nutsvoorzieningen kwijt te schelden, en vragen kotbazen om dat ook in overweging te nemen. De meer dan 138.000 hogeschoolstudenten voelen de impact van de crisis op hun leven, klinkt het.

De Vlaamse Hogescholenraad VLHORA vraagt in het bijzonder om aandacht te hebben voor studenten die werken om zelf hun studies te betalen en nu tijdelijk werkloos worden omdat hun studentenjob niet kan doorgaan.

"Alle beetjes helpen en we moeten allicht niet vertellen hoe dit er mee voor kan zorgen dat kotstudenten, precies nu het zo hard nodig is, de eindjes aan elkaar kunnen knopen", zo klinkt de boodschap aan de verhuurders.

Lees hieronder de open brief:

Geachte mevrouw

Geachte heer

De coronacrisis slaat hard toe. Iedereen is zonder uitzondering, in meer of mindere mate slachtoffer ervan. Uzelf zal allicht ook op één of andere manier getroffen zijn. Van veraf of misschien zelfs van erg dichtbij.

Ook de meer dan 138.000 studenten aan de 13 Vlaamse hogescholen voelen de impact van de crisis op hun leven. Een groot aantal onder hen moet ook nog werken om de studies te betalen en wordt nu tijdelijk werkloos omdat de studentenjob niet kan doorgaan. Velen onder hen hebben het van thuis uit ook niet echt breed. De studiekosten nemen een aardige hap uit het gezinsbudget. Het studentenkot is in veel gevallen één van de zaken die de maandelijkse kost van het studeren in grote mate bepaalt.

De algemeen directeurs van de 13 Vlaamse hogescholen hebben beslist om, voor de studentenkamers in eigen beheer, de onkosten van de nutsvoorzieningen (verwarming, elektriciteit, internet…) kwijt te schelden voor de periode wanneer de campussen door de coronacrisis gesloten zijn. Hierbij durven we u vragen om in deze moeilijke tijd eenzelfde begrip te tonen, als kotbaas, en uw studenten-huurders ook tegemoet te komen door de onkosten van de nutsvoorzieningen voor bovengenoemde periode kwijt te schelden of op te schorten. Een klein gebaar met een grote impact.

We moeten u allicht niet vertellen hoe dit zoveel kot-studenten zal helpen, om precies nu het zo hard nodig is, de eindjes aan elkaar te knopen.

We vragen u als blijk van solidariteit met uw studerende huurders dit voorstel in overweging te nemen.

Met dank en vriendelijke groeten,

Joris Hindryckx, voorzitter Vlaamse Hogescholenraad

Koen Goethals, ondervoorzitter Vlaamse Hogescholenraad

Eric Vermeylen, secretaris generaal Vlaamse Hogescholenraad