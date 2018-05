Vlaamse godsdienstlerares (38) en moeder van drie houdt er geheim leven als SM-seksslavin op na: "Verslaafd aan orgasmes, steek ik mijn kop in het zand" Ingrid De Vos

16 mei 2018

16u09

Bron: Eigen berichtgeving 39 Twee héél verschillende werelden komen samen in Katarina H. (38), godsdienstjuf, gehuwde moeder van drie én SM-slavin. In het boek 'Bovenal bemin één meester' beschrijft ze hoe ze in de ban geraakte van keiharde SM. Diezelfde Vlaamse vrouw moet in de godsdienstles aan tieners vertellen hoe liefde en seksualiteit onlosmakelijk verbonden zijn. «Soms voel ik me een verrader. Maar het leven zit niet zo eenvoudig ineen als we mekaar willen laten geloven».

«Ze moesten eens weten waar ik gisterenavond zat». Met dat gevoel stapt Katarina H. wel eens over de speelplaats van de katholieke school waar ze in het middelbaar godsdienst geeft, terwijl ze nog spierpijn heeft na een date met haar ‘Meester’ de avond voordien. Twee jaar al spreekt ze met hem af. «De dag dat dit uitkomt, ben ik mijn job kwijt. Gelukkig heb ik tijdens het lesgeven geen tijd om na te denken. En de god in wie ik geloof is begripvol».

Vijftien jaar deelde ze lief en leed met haar man, toen ze twee jaar geleden een flirt had met een vriend. Het bleef bij kussen, maar Katarina was een grens voorbij. «Ik kon niet terug naar mijn brave leventje. Ik wou weten wat het was: seks met een andere man - ook al was ik gelukkig met mijn relatie. Alleen is mijn man de rust zelve, terwijl ik hoogtes en laagtes ken en nood heb aan uitdaging. ‘Zie maar dat je niet in de klauwen valt van een meester’, zei een vriendin aan wie ik had toevertrouwd dat ik me had ingeschreven op een datingsite. Maar ik zocht juist zo’n man en niet een klassieke buitenechtelijke relatie. Ik had al lang fantasieën waarin ik me willoos liet gebruiken. Ik wilde dat eens uitproberen, zodat ik me niet tot het eind van mijn dagen moest afvragen hoe dat is».

Hoe meer ik werd vernederd, fysiek én mentaal, en hoe meer ik dat kon aanvaarden, hoe feller de orgasmes. Ik ontdekte dat ik tot dertig keer op een avond kon klaarkomen. Dan leef je twee dagen in een roes, waarna een dip volgt en je hunkert naar de volgende keer Kararina H.

Katarina sprak af met een man die aangaf dat hij zou bepalen hoe het eraan toe zou gaan. "Ik had niets te vragen, schreef hij op de chat. Hij eiste volledige beschikbaarheid. Ik wist niet wat me te wachten stond."

