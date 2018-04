Vlaamse fruit- en groenteboeren beschuldigen veilingen van wanbeleid SI

11 april 2018

16u47

Bron: Belga 0 De Vlaamse fruit- en groenteboeren beschuldigen de veilingen van een wanbeleid. Dat heeft het VRT-reportagemagazine "Pano" vastgesteld in een onderzoek naar de situatie van de boeren.

Reporter Greet Pluymers van "Pano" vroeg zich af hoeveel van de prijs op uw supermarktticket naar groenten en fruit gaat. "Het is amper wat we uitgeven aan ons mobieltje en doorgaans veel minder dan de boer investeert om de nodige kwaliteit te leveren", stelde Pluymers vast.

Volgens "Pano" heeft de boer reden tot klagen. "Belgische boeren leveren topkwaliteit zonder dat ze er een eerlijke prijs voor krijgen", aldus Pluymers.

Fraude

Het zit veel telers naar verluidt hoog dat ze maar lage prijzen krijgen voor hun producten, terwijl de directies en besturen van veilingen morsen met geld dat volgens de boeren voor hen bestemd is. In "Pano" hebben klokkenluiders van binnen de veilingen het over privéreizen die als dienstreizen worden geboekt én over oneigenlijk gebruik van Europese subsidies. Het zou gaan om vele miljoenen euro's.

Het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen reageert in de reportage "verbaasd". "Mocht er fraude zijn opgetreden, dan moeten die strafrechtelijk en juridisch worden nagekeken. Maar het zou mij verbazen. Die middelen komen altijd ten goede van de tuinder", zegt Philippe Appeltans van het Verbond Belgische Tuinbouwveilingen.

