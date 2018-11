Vlaamse fractieleiders sp.a en Groen: “Maak van alle parlementsleden werknemers” IB

23 november 2018

05u20

Schaf de uittredingsvergoedingen af en geef de volksvertegenwoordigers een 'normaal' sociaal statuut. Dat stellen de Vlaamse fractieleiders Björn Rzoska (Groen) en Joris Vandenbroucke (sp.a) vandaag voor in De Morgen.

Politici kennen nu een geheel eigen systeem, dat verschilt van wie bij de overheid of in de privé werkt. Ze krijgen geen wedde of loon, maar een maandelijkse 'vergoeding' voor hun prestaties. Vallen politici zonder werk, dan kunnen ze niet gaan stempelen. In de plaats krijgen ze wel een uittredingsvergoeding. Voor wie er een lange carrière in de politiek heeft opzitten, kan dat bedrag zelfs oplopen tot om en bij de 400.000 euro.

“Niet fair”

"De uittredingsvergoeding zonder meer afschaffen, zou niet fair zijn", zegt Vlaams sp.a-fractieleider Vandenbroucke. "We leven in een land waar het niet de bedoeling is dat iemand met lege handen achterblijft wanneer hij zijn job verliest. Daarom zeg ik: behandel politici zoals iedere andere werkende Belg. Laat ze belastingen en sociale bijdragen betalen, en zo ook een sociaal statuut verwerven.”

Groen is het daar volledig mee eens, zegt voorzitter van de Vlaamse fractie Björn Rzoska. Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) wil het voorstel graag bespreken, klinkt het.