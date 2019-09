Vlaamse formatie verloopt moeizaam: “Cynische houding van N-VA over wachtlijsten, daar zitten hun kiezers niet”, zegt CD&V’er TT

13 september 2019

18u32

Bron: Belga 0 De centrale werkgroep voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering heeft nog zeker tot eind volgende week nodig. De begrotingsgesprekken zijn dit weekend nog niet aan de orde. Dat is deze avond te horen in kringen van onderhandelaars. Ook drie inhoudelijke werkgroepen zijn nog steeds niet rond. In de groep Welzijn loopt het vast op de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg. "N-VA heeft een bijzonder cynische houding aangenomen", zegt een CD&V'er. "De sector kost veel geld en het is niet daar dat hun kiezers zitten."

De Vlaamse toponderhandelaars komen morgen om 14 uur opnieuw samen in Brussel om te praten over Energie en Bestuurszaken. Een vergadering op zondag is voorlopig niet voorzien, maar kan mogelijk nog worden georganiseerd. De centrale groep zou nog zeker tot eind volgende week nodig hebben om af te kloppen, is te horen bij N-VA. "Daarmee is het wel duidelijk dat de 23ste niet zal worden gehaald voor de Septemberverklaring", zegt een CD&V'er.

De onderhandelaars hebben overigens nog altijd geen definitief cijfer voor de begroting van volgend jaar. De administratie becijferde dat het tekort bij ongewijzigd beleid tussen 500 en 600 miljoen euro zal uitkomen, maar ze heeft nog geen precieze raming klaar.

Ook drie inhoudelijke werkgroepen zullen hun werkzaamheden over het weekend tillen: Inburgering, Onderwijs en Welzijn. In die laatste groep zijn de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg het struikelblok. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) becijferde dit voorjaar dat het 1,6 miljard euro kost om die volledig weg te werken. Dat bedrag is te hoog gegrepen voor de drie onderhandelende partijen, maar CD&V wil er naar eigen zeggen wel meer budget voor uittrekken dan Open Vld en N-VA. Vooral over N-VA leeft ongenoegen.

"Niet enkel de gehandicaptenzorg ligt onder vuur in de werkgroep, maar ook de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), de zorgkassen en het sociaal werk", is te horen bij CD&V.