Vlaamse formatie nadert ontknoping: onderhandelaars mikken op landing eind deze week SPS

23 september 2019

18u35

Bron: Belga 1 De partijen die onderhandelen voor een nieuwe Vlaamse regering (N-VA, CD&V en Open Vld) krijgen langzaam maar zeker zicht op de finish. Volgens verschillende onderhandelaars wordt gemikt op een landing in de tweede helft van de week. De komende dagen moeten nog wel de laatste inhoudelijke en budgettaire knopen doorgehakt worden.

De symbolische deadline van 23 september hebben de onderhandelaars van N-VA, CD&V en Open Vld gemist. De opening van het parlementaire jaar in het Vlaams Parlement verliep daardoor wat in mineur. Maar achter de schermen timmeren de Zweedse onderhandelaars volop verder aan een nieuw regeerakkoord.

Na een begrotingsdiscussie over de inkomstenzijde gisteren buigt de centrale werkgroep zich morgen over de uitgavenzijde. Daarbij is onder meer de vraag hoeveel alle plannen en wensen zullen kosten en of (en hoe diep) de Vlaamse begroting tijdelijk in het rood mag gaan.

Crunch time

Aan plannen en voorstellen geen gebrek. Denk bijvoorbeeld aan de plannen om de registratierechten te verlagen om de geplande afschaffing van de woonbonus te compenseren. Of aan de toekenning van een jobkorting om de Vlaamse werkgelegenheidsgraad op te krikken. En er is natuurlijk ook de vraag naar extra investeringen in onder meer welzijn, onderwijs, wonen en filebestrijding. Dat allemaal tegen de achtergrond van een tekort dat eerder geraamd werd op 500 à 600 miljoen euro.

De onderhandelaars naderen alvast de 'crunch time', de vaak beslissende laatste minuten in een basketbalwedstrijd. Volgens verschillende bronnen wordt gemikt op een landing in de tweede helft van de week. Een van de mogelijke scenario's daarbij is: vrijdag persconferentie over het akkoord, in het weekend partijcongressen, maandag regeerverklaring en woensdag debat over de verklaring.

Stilaan komt ook de geruchtenmolen over de verdeling van de ministerposten op gang. Volgens verschillende betrokkenen is daar aan de onderhandelingstafel "nog met geen woord over gesproken". "Dat zou ook totaal onzinnig zijn voordat het luik begroting is afgerond", klinkt het. Aan speculaties geen gebrek, maar voorlopig zijn er nog veel meer vraagtekens dan antwoorden. Bv: Houdt men vast aan negen ministers? Blijft het parlementsvoorzitterschap bij N-VA of maakt CD&V aanspraak op die post? Wie levert de Brussel-minister? Wat beslissen Hilde Crevits (CD&V) en Gwendolyn Rutten (Open Vld)? Enz...