Vlaamse formatie: "Inhoudelijke knelpunten zijn weggewerkt"

30 september 2019

00u50

De puur inhoudelijke knelpunten zijn weggewerkt, we praten enkel nog over de begroting. Dat is omstreeks middernacht te horen bij een van de onderhandelingsteams op het Martelaarsplein. Het doet hopen dat er in de loop naar maandagochtend een akkoord kan worden bereikt.