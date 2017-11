Vlaamse filmstudente (20) doet haar verhaal over wantoestanden op filmsets: "Ik ben blij dat de hetze er is. Het geeft mij meer motivatie om door te gaan" AJA

19u58 0 Ielde Van der Sypt Flore Pensaert is een twintigjarige filmstudente in Brussel. In een video op haar Facebookpagina geeft ze haar boodschap voor de filmindustrie. Ze getuigt over de wantoestanden die ze zelf, vaak als stagiaire, meemaakte op de set.

"Ik zit zelf helemaal niet zo lang in de filmindustrie", vertelt ze in haar videoboodschap. Ze kan de projecten waar ze aan meewerkte op niet meer dan één hand tellen. Toch wil ze heel graag haar verhaal doen. Het gaat volgens Flore ook niet alleen over seksueel gedrag maar ook overmatig alcohol- en drugsmisbruik. "Drugs en drank zijn zo genormaliseerd in de filmwereld. Het is wel niet overal. Het hangt af van welke televisiestudio of welke set. "

Met haar boodschap wil de jonge filmstudente een debat op gang brengen. Dat debat zou dan kunnen evolueren naar een beweging die voor verandering zou kunnen zorgen. "De openheid voelen om bij elke werkgever of productiehuis te kunnen melden dat er bepaalde dingen niet correct zijn", zoals ze het zelf vertelt in haar video. Ze noemt de filmindustrie op een bepaald moment zelfs 'ziek'. "Heel veel dingen moeten hervormd worden en het is echt tijd om dat nu te doen."

"Ga ik vijanden maken in de filmwereld?"

Zo had ze een stagebegeleider bij een film van Brian De Palma en die nam 'zijn bescherming' veel te letterlijk. "Hij kwam de hele tijd aan mij, deed heel flirterig. Hij deed mij heel ongemakkelijk voelen. Ik wist gewoon niet hoe ik daarmee moest omgaan. Dat mag echt niet getolereerd worden. Je durft ook niets te zeggen want ga ik er dan überhaupt wel door zijn op mijn stage? Of ga ik vijanden maken in de filmwereld? Flore verwijt de productie niets, ik heb er veel bijgeleerd. Het gaat om die één procent waar ze problemen mee heeft gehad. De filmwereld moet volgens haar dan ook een grondige evaluatie krijgen.

Flore wil wel geen namen noemen. Vaak is de kwestie al besproken geweest met de betrokken persoon en werd het, soms gedeeltelijk, opgelost. Een regisseur contacteerde de filmstudente met de vraag of ze in zijn kortfilm wou acteren en natuurlijk zag ze dit zitten. "Hij vroeg mij echter om een scriptlezing, waarbij je het script leest met de andere acteurs, alleen met hem te doen. Daarna kwam de vraag of ik zag zitten om dit naakt te doen." Ze weigerde maar de regisseur vroeg als compromis dat ze dan niet iets doorschijnend kon aandoen. "Ik stortte helemaal in." Flore heeft dit uiteindelijk besproken met het productiehuis maar ook met de man zelf. "Hij reageerde nu ook weer heel positief op mijn video en zijn excuses lijken deze keer heel oprecht. Ik heb er een positief gevoel bij."

Toekomst

De filmstudente vindt dat iedereen respect verdient, zowel een regisseur, een acteur als andere mensen in de filmwereld. "Maar je hebt wel naaktfoto's op je profiel staan?", was de reactie van iemand op Facebook. "Ik weet wat mijn waarheid is en wat ik graag doe. Als dit in een professionele omgeving plaatsvindt waar mensen respect hebben voor mijn lichaam, waarom niet?" 'Naakt gaan' betekent volgens Flore niet dat mensen recht hebben op je lichaam. Ze verwacht respect terug voor die fragiele letterlijke blootstelling.

Eigenlijk wou Flore haar verhaal al veel langer doen. De berichtgevingen omtrent Bart De Pauw gaven haar echter een extra boost om haar ervaringen te delen. Ze staat nu ook sterker in haar schoenen en ziet haar toekomst in de filmwereld helemaal zitten. "Ik ben blij dat de hetze er is. Het geeft zelfs meer motivatie om door te gaan. Het zorgt zo misschien voor de verandering waar ik al zo lang op heb gewacht."