Vlaamse Filipina bevrijdt nichtje in Caïro uit kamer waar ze jarenlang opgesloten zat Sam Vanacker

17u21 41 rv Analyn en haar nichtje Eifor 'Lotlot' Cabanog Analyn Cortiga (30), de Filipijnse echtgenote van Hoogleeds tomatenkweker Koen Saelens, is naar Egypte gereisd om er haar nichtje Eifor (32) te gaan bevrijden. Het meisje werd er twee jaar lang opgesloten en mishandeld door haar werkgever. Intussen is ze veilig en wel terug bij haar moeder in Manila.

Twee jaar geleden kreeg Eifor 'Lotlot' Cabanog de kans van haar leven, zo dacht ze. Ze zou in Jordanië mogen gaan werken als huishoudster en daar 400 dollar per maand voor krijgen. Een deel van dat geld zou ze naar haar familie in de Filipijnen sturen. Toen ze van het vliegtuig stapte, kreeg ze echter te horen dat ze in Egypte zou moeten werken. Mensensmokkelaars namen haar paspoort af en brachten haar illegaal naar Caïro, waar ze in een appartementje terecht kwam bij een alleenstaande vrouw en haar twintigjarige zoon. De deur ging op slot. In plaats van de beloofde 400 dollar kreeg ze maar 200 dollar. Twee jaar lang werd ze er behandeld als een huisdier. De zoon probeerde haar te verkrachten en regelmatig werd Eifor geslagen.

Poging tot verkrachting

"In mei kwam ik via internet in contact met Lotlot, maar toen liet ze nog uitschijnen dat alles goed ging met haar", vertelt nichtje Analyn Cortiga. Zij woont al tien jaar in het West-Vlaamse Hooglede samen met haar man Koen Saelens. "Toen ze me vertelde dat ze opgesloten zat, gingen er bij mij al alarmbelletjes rinkelen, maar haar werkgever had haar wijsgemaakt dat ze haar achterstallige loon zou krijgen als de termijn van twee jaar erop zat, dus beet ze op haar tanden. Tot de zoon avances begon te maken. Toen ze me drie weken geleden vertelde dat hij haar had proberen te verkrachten en haar voortdurend zijn penis liet zien, was de maat vol. Ze was doodsbang. En toen werd haar internetverbinding afgesneden en verloren we alle contact."

Op zoek in Caïro

Doodongerust en na overleg met de familie in de Filipijnen boekte Analyn samen met bevriend landbouwer Regis Lahousse een vliegtuigticket naar Caïro. Zonder te weten waar te zoeken. Een adres hadden ze niet. Gewapend met oude foto's die Lotlot had doorgestuurd van het zicht uit het appartementje op de zesde verdieping trokken ze op 25 september de straat op in Caïro. "Op de foto's was een basketbalveldje te zien met daarachter een bloemenhandel. Via de naam van die zaak heeft een taxichauffeur ons in de juiste richting kunnen wijzen. Daarna hebben we een drietal appartementen afgezocht tot we eindelijk beet hadden."

Opgesloten

"De bewaker wou ons eerst niet doorlaten, maar we zijn uiteindelijk toch op de zesde verdieping geraakt. Daar klopten we op deuren tot we eindelijk het juiste appartement vonden. Ze bleek alleen thuis opgesloten te zitten, dus belden we de politie. Toen was het drie uur 's middags. De politie kwam ter plaatse en Lotlot moest op een briefje schrijven dat ze tegen haar wil vastgehouden werd. Dat briefje gooide ze over het balkon naar de politie. Toen zijn ze beginnen rondbellen tot er iemand met een sleutel gevonden werd. Om drie uur 's nachts ging de deur open en kon ik mijn nichtje in de armen sluiten."

Gevangenis

Aangezien Lotlot geen paspoort had en illegaal in het land verbleef, werd ze de eerste nacht in een cel opgesloten. De werkgever van Lotlot werd erbij gehaald en in de rechtbank de dagen nadien kwamen beide partijen overeen dat ze het achterstallige loon, goed voor 3.400 dollar, moest betalen en dat Lotlot vrij was om te gaan. Daarna volgden dagen van papierwerk, die met de hulp van een goedhartige rechter uiteindelijk tot een goed einde kwamen. Woensdag 4 oktober vloog Lotlot terug naar Manila. "Ze vertelde me dat ze de hele vlucht geweend heeft", zegt Analyn.

Waarschuwing

Van een heldendaad wil Analyn niet horen. "Ik ben de enige van de familie die in staat was om iets te doen aan de situatie", zegt ze. "Het was mijn plicht om te helpen. Mijn grootste zorg is dat er op dit moment honderden andere meisjes in dergelijke situaties zitten. Bij deze wil ik alle Filipijnse meisjes waarschuwen om niet in diezelfde val te trappen als Lotlot."