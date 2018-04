Vlaamse energiefactuur vorig jaar gemiddeld 68 euro duurder kg

18 april 2018

12u06

Bron: Belga 19 De gemiddelde prijs voor elektriciteit voor een Vlaams gezin is in 2017 6,8 procent of 68,13 euro gestegen tegenover 2016. Voor de residentiële eindgebruikers in Brussel (+2,8%) en Wallonië (+5,2%) bleef de stijging beperkter. De cijfers komen uit een nieuw rapport dat de federale energieregulator CREG woensdag publiceerde.

De stijging in Vlaanderen is toe te schrijven aan verschillende factoren: de energieprijs zelf steeg met 17,08 euro of 7,5 procent, en het distributienetarief steeg gemiddeld 26,95 euro of 7,2 procent. Ook de openbare heffingen stegen meer in Vlaanderen.

71 procent duurder op elf jaar tijd

In heel België kwam er tussen 2016 en 2017 5,81 procent bij voor elektriciteit. Op elf jaar tijd, van 2007 tot 2017, komt dat neer op een stijging van 71,8 procent voor de residentiële eindgebruiker.

Voor Vlaanderen is dat meer dan een verdubbeling in die periode: plus 114,7 procent of 571,7 euro meer in totaal. De hele elektriciteitsfactuur voor een Waals gezin steeg in die periode met 43,5 procent en in Brussel was dat 20,1 procent. De stijging in Vlaanderen ligt een pak hoger bijvoorbeeld omwille van de afschaffing van de gratis kwh aan elektriciteit in 2016 en door het distributienetarief.

Bij aardgas zijn de evoluties beperkter: in 2007-2017 kwam er 7,9 procent bij voor een Vlaams gezin, 28,3 procent in Wallonië en 7,2 procent in Brussel. Vorig jaar kwam er 7,2 procent bij in Vlaanderen, 4,6 procent in Wallonië en 4,2 procent in de hoofdstad.