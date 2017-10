Vlaamse en federale regering in de clinch over nieuwe rijopleiding kv

21u22

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en federaal minister van Verkeer François Bellot. Dat de federale overheid de gemeenten vraagt de nieuwe Vlaamse regels rond de rijopleiding te negeren, is "du jamais vu". "Dit is een miskenning van de principes van de democratische rechtsstaat", zo antwoordde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op vragen van Lode Ceyssens (CD&V), Lorin Parys (N-VA) en Renaat Landuyt (sp.a). Coalitiepartner Open Vld roept minister Weyts wel op te stoppen met de "communautaire scherpslijperij". "Hier heeft de Vlaming niets aan", zei parlementslid Mathias De Clercq.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en zijn federale collega François Bellot (MR) zijn al een tijdje bezig aan een potje armworstelen over de bevoegdheden rond de rijopleiding en het rijbewijs.

Vlaanderen is begin oktober van start gegaan met haar vernieuwde rijopleiding. Daarin wordt vastgelegd dat ouders die hun kinderen leren rijden voortaan ook een opleiding van drie uur moeten volgen. Het bewijs van die opleiding is voortaan verplicht bij de aanvraag van een voorlopig rijbewijs. Maar het uitreiken van dat rijbewijs is federale materie en daarom was federaal minister François Bellot (MR) naar de Raad van State gestapt.

Vlaamse regels negeren

De federale overheid heeft nu blijkbaar ook aan de gemeenten laten verstaan dat ze de nieuwe Vlaamse regels niet moeten volgen, waardoor er op het terrein de nodige verwarring bestaat.

Weyts is woest

Vlaams minister Weyts is niet te spreken over die démarche van Bellot. "Dit is een totale miskenning van de rechtsstaat. Het is niet omdat je een bepaalde procedure aanvecht, dat je de gemeenten mag oproepen ze niet toe te passen", aldus Weyts. "Dit is du jamais vu. Men probeert de gemeentebesturen actief te misleiden. Dit kunnen we niet over onze kant laten gaan", aldus de N-VA-minister.

Plan B

En zelfs indien Bellot finaal gelijk zou krijgen van de Raad van State, zou er volgens minister Weyts niets veranderen voor de nieuwe bestuurders. "We hebben een plan B. Dan gaan we die attesten gewoon laten uitreiken door de rijscholen of de examencentra. Voor de burger zal er niks veranderen", aldus Weyts.

"Dit zijn spelletjes op de kap van de Vlamingen. Dit is pure Kafka, pure borstklopperij. Dit is communautaire scherpslijperij waar de Vlaming niets aan heeft." Mathias De Clercq , Open Vld

Verschillende parlementsleden betreuren wel dat de gemeenten geconfronteerd worden met tegenstrijdige signalen van de Vlaamse en federale overheid. Vooral Open Vld-parlementslid Mathias De Clercq was daarbij niet mals voor minister Weyts. "Dit zijn spelletjes op de kap van de Vlamingen. Dit is pure Kafka, pure borstklopperij. Dit is communautaire scherpslijperij waar de Vlaming niets aan heeft. Zet u samen van man tot man. Baken de zaken af en zet stappen vooruit", aldus De Clercq.

Volgens Weyts is er al "talloze keren" overleg geweest, maar kan Vlaanderen omwille van de ambities op het vlak van verkeersveiligheid niet blijven wachten om initiatief te nemen. "Verkeersdoden wachten niet", aldus Weyts.