Vlaamse coronacompensatie voor ouders van kinderen met beperking

11 april 2020

16u46

Bron: Belga 0 Ouders van kinderen met een mentale en/of fysieke beperking die hun kind noodgedwongen thuis verzorgen tijdens deze coronacrisis, krijgen daar extra middelen voor. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist als onderdeel van een tienpuntenplan. Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) reageert tevreden. "Deze 100 à 200 euro extra komen dan ook niks te vroeg", zegt hij in een reactie aan Belga.

De Vlaamse regering heeft vrijdag een tienpuntenplan voor de residentiële voorzieningen goedgekeurd en voorziet voorlopig in 130 miljoen euro aan financiële compensaties voor de zorgsector. Een van de maatregelen is dat ouders van kinderen en jongeren met een handicap een financiële compensatie zullen krijgen. Omdat veel voorzieningen gesloten zijn, moeten zij zelf in de zorg en opvang voorzien. Dat is op veel vlakken een extra belasting voor die gezinnen, ook op financieel vlak.

Extra kosten voor ouders

Open Vld-parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) dringt al langer aan op ondersteuning voor die ouders. "Ik heb de afgelopen weken contact gehad met heel wat ouders die de zorg amper nog aankunnen. Ook financieel komt dit neer op extra kosten, aangezien een groot deel van de zorgassistenten en andere diensten zijn uitgevallen. Ouders staan er vaak volledig alleen voor", aldus Vande Reyde.

De compensatie zal groter moeten worden naargelang de coronamaatregelen langer aanhouden Maurits Vande Reyde (Open Vld)

De compensatie die de Vlaamse regering nu voorziet, bedraagt volgens Vande Reyde 8,5 procent van het persoonlijke assistentiebudget dat de ouders krijgen. Ook meerderjarigen met een mentale en/of fysieke beperking die niet meer in een voorziening verblijven, kunnen er gebruik van maken. "In de praktijk komt dit neer op gemiddeld 100 à 200 euro extra", zegt de Open Vld'er.

Woon- en leefkosten

De compensatie is volgens Vande Reyde "een goede zaak", maar hij wil graag dat de regering misschien nog een stap verder gaat. "De periode waarin de ouders moeten instaan voor de zorg, dreigt nog langer te zullen worden. Daarnaast betalen zij ook voor woon- en leefkosten in de zorginstelling, waar ze nu al zeker een maand geen gebruik van hebben kunnen maken. De compensatie zal dus groter moeten worden naargelang de coronamaatregelen langer aanhouden.”

