Vlaamse Bouwmeester haalt hard uit naar gemeenten: "We zijn een bouwkundige bananenrepubliek"

08 september 2018

04u20

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck eist dat de Vlaamse overheid de ruimtelijke ordening niet meer volledig aan de gemeenten overlaat. "De autonomie van gemeenten maakt ons tot een bananenrepubliek, waarbij het kluwen aan regelgeving enkel goed is voor advocaten", zegt hij in Het Nieuwsblad.

“Doordat gemeenten tegenwoordig heel veel zelf kunnen beslissen, is er geen consistentie, geen samenhang meer”, aldus Leo Van Broeck. “En dus krijg je overal andere normen voor parkeerplaatsen bijvoorbeeld, of rond beeldkwaliteit. En dat was nooit de bedoeling”, zegt de Vlaamse Bouwmeester.

Aanvankelijk was de gemeentelijke autonomie bedoeld “voor gemeenten met zeer specifieke unieke kenmerken.” Studentensteden bijvoorbeeld, die op die manier zelf een ruimtelijk beleid rond de huisvesting van studenten kunnen uitstippelen.

Kakafonie

“Maar de realiteit vandaag is dat ook doorsnee-gemeenten – zonder unieke kenmerken waar een specifiek stedenbouwkundig beleid voor nodig is – met heel eigen normen komen aanzetten, waardoor je – als je dat van bovenaf op Vlaams niveau bekijkt – een kakofonie krijgt”, zegt Van Broeck in Het Nieuwsblad. “Vandaar mijn oproep aan Vlaanderen om dit grotendeels weer in eigen handen te nemen en het voor de gemeenten terug te schroeven tot de essentie.”

Rechtszaken

De grotere verantwoordelijkheid van gemeenten op het vlak van ruimtelijke ordening leidt volgens de Vlaamse Bouwmeester tot een stijgend aantal rechtszaken en procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Het kluwen aan regelgeving is enkel goed voor advocaten”, zegt Van Broeck, die een oplossing uitgewerkt heeft. “Een soort Touring Wegenhulp voor de gemeenten die qua ruimtelijke ordening hulp of advies zoeken. Die gemeenten gaan we dan helpen, waarbij we ook kijken naar wat er in de aanpalende gemeenten gebeurt.”

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege (CD&V) zegt aan de krant de bezorgdheden van de Vlaamse Bouwmeester te begrijpen. “We willen allebei een betere ruimtelijke ordening. Maar we verschillen in de manier waarop we die tot stand willen brengen.”