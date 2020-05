Vlaamse boeren verwachten (nog meer) verliezen door coronacrisis kv

31 mei 2020

01u11

Bron: Belga 0 De meerderheid van de landbouwers in Vlaanderen heeft financieel geleden onder de coronacrisis, en verwacht ook in de toekomst verdere verliezen. Dat blijkt uit een enquête door het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO).

Landbouwers hebben door de coronacrisis zowel financieel als psychisch een dreun gekregen, leert de enquête. De crisis heeft ingehakt op het welzijn, de inkomenstevredenheid en het vertrouwen in de toekomst van de Vlaamse boeren.

Ook al is de landbouwproductie op peil gebleven, toch zegt ruim 70 pct van de ondervraagde landbouwers een lagere prijs te hebben gekregen voor hun producten. Tegelijk zegt ongeveer de helft meer te moeten betalen voor grondstoffen. Bijna 40 procent zegt minder verkocht te krijgen.



Gevolg: 70 procent van de landbouwers is minder of veel minder tevreden met hun inkomen dan voor de coronacrisis. Voor meer dan één op drie (37 procent) wordt het moeilijker leningen en facturen te betalen.

Ook het toekomstbeeld van de Vlaamse landbouwers oogt somber: drie kwart van de ondervraagden is pessimistisch over de nabije toekomst en vreest een negatief cijfer de komende twaalf maanden. Op langere termijn denkt iets meer dan de helft dat uiteindelijk alles weer zal normaliseren, terwijl 45 procent voorspelt dat de sector op lange termijn blijvend wijzigt. Zeven procent overweegt om hun landbouwbedrijf vervroegd stop te zetten.

Lees ook:

Droogste start van zomerseizoen in 119 jaar: “Oorlog om water is niet uitgesloten” (+)